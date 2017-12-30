‘ABD Dışişleri, Esad’ın barış sürecindeki pozisyonuna zarar vermeye çalışıyor’

Rus senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin Rusya’ya, Suriye yönetimine kendi halkına saldırılara son vermesi için baskı yapma çağrılarının, Amerikalıların enformasyon savaşının ciddi sonuçlar doğurmayacak bir parçası olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya, Suriye yönetimine kendi halkına barbarca saldırılarda bulunmaması için baskı yapma çağrılarının somut bir amacı var. Söz konusu çağrılar, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın ülkedeki barış sürecindeki pozisyonlarına zarar vermeyi amaçlıyor, halka saldırılarla ilgili coşkulu söylemler de bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

'SUÇLAMALARI FARKLI YÖNE ÇEKMEK İSTİYORLAR'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu adımla Rusya'nın (ABD'nin IŞİD'e verdiği destekle ilgili) suçlamalarını farklı yöne çekmeye çalıştığını söyleyen Kosaçev, "Washington, kendi koalisyonunun savaşması gerektiği kişilerle, Şam'ın (ve kendisini destekleyen Rusya'nın) ise halka karşı savaştığını kanıtlamanın peşinde" ifadelerini kullandı.

Rus senatör, bunun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın enformasyon savaşının ‘ciddi sonuçlar doğurmayacak' yeni bir bölümü olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Rusya'yı ‘taahhütlerini yerine getirmeye ve Esad rejiminin kendi halkına yaptığı barbarca saldırılara son vereceğini garanti etmeye' çağırmıştı.