Rus uzmanlar: Trans bireyler ABD ordusunun savaş potansiyelini azaltacak

Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar, Pentagon'un geçtiğimiz cuma günü trans bireylerin 1 Ocak 2018 itibarıyla orduda görev yapabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, trans bireylerin askerlik görevlerini tam anlamıyla yerine getiremeyeceğine dikkat çekti. Sivkov, "Onlar (LGBTİ) organizmalarının doğal genetik yönelimini bastırmak için yaşamlarının sonuna kadar birçok hormon almak zorunda. Sonuçta ciddi psikolojik problemlerle karşılaşıyorlar ve bu nedenle tam anlamıyla asker ya da subay olamıyorlar. Bu adım ABD Silahlı Kuvvetleri'nin savaş potansiyelini ciddi şekilde zayıflatır, ancak bu durum hemen yarın etkisini göstermez. Bu tür kişilerin Amerikan ordusundaki oranı da nispeten düşük olur" diye konuştu.

'ASKERİ GÖREVDEKİ KİŞİNİN PSİKOLOJİSİ DENGELİ OLMALI'

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko da benzer bir değerlendirmede bulundu. Sputnik'e konuşan Korotçenko, "Çeşitli sapmaları bulunan insanlar arasında eşitlik sağlama yarışında olan Pentagon böyle yaparak başına büyük dertler açıyor. Zira askerlik görevi seçmeleriyle ilgili sıkı normlar bulunuyor. Trans bireylerin orduya girmesi, bir takım çatışmalara ve hatta intiharlara yol açabilir. Askeri görevde olan kişinin psikolojisi dengeli olmalı. Ayrıca ordudaki tutucu çevreler trans bireyleri pek iyi karşılamaz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Rus ‘Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Rusya'da orduda böyle bir reformun uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Murahovskiy, "Halkımızın ezici bir çoğunluğunun mantalitesi nedeniyle, bizde böyle bir durumun oluşması mümkün değil" dedi.