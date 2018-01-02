İran'daki protestolar iktidar değişikliğine yol açabilir mi?

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rus şarkiyat uzmanı Vladimir Sajin, protestolar sonucunda iktidar değişikliği ve devrim yaşanmasını olası görmüyor.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUM'

İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani liderliğindeki liberal reformcular ile İslamcılık yanlısı muhafazakarlar arasında mücadele olduğunu anımsatan Sajin, bu mücadele sonucunda rejim değişikliği olmasını beklemediğini vurguladı.

Bu arada Sajin'e göre protestolar mevcut iktidar için çok ciddi sorunlar doğurabilir. Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Liberal reformcular, halkın reform istediğini ve reform yapılmasının engellenmemesi gerektiğini söyleyebilir. Muhafazakarlar da, 'Reformcu hükümetin hiçbir şey yapamadığını görüyorsunuz, vidaları sıkmak gerekiyor' diyebilir. İç politikada bu tür çıkışlar her iki tarafın da çıkarına. Ancak ben, yeni bir devrim olacağını sanmıyorum."

'İRAN'DA EKONOMİK DURUM KÖTÜ'

Siyaset bilimci Karine Gevorgyan'a göre yüksek işsizlik oranı nedeniyle İran'da ekonomik durum kötü. Başta gençler olmak üzere halkın bu nedenden dolayı sinirli ve kızgın olduğunu belirten Gevorgyan, Batılı medya kuruluşlarının olayları farklı aktardığına dikkat çekti.

'BATI BASINI DURUMU FARKLI AKTARIYOR'

Gevorgyan, "Batı basını, protestoları yerden, arka plandan, tek bir noktadan gösteriyor. Bu nedenle, onlar için sokaktaki kitlelerin büyüklüğünü belirlemek henüz mümkün gözükmüyor. İran devlet kanallarının yayınladığı hükümet yanlısı gösteri yukarıdan çekilmişti. O zaman çok büyük bir kitlenin sokağa döküldüğü belliydi. Bu beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

'MAYDAN OLAYLARINI ANIMSATAN GELİŞMELER VAR'

Siyaset bilimciye göre İran'daki bazı olaylar, Ukrayna'daki Maydan olaylarını anımsatıyor. Bunun gösterilerin planlı olduğunu gösterebileceğine dikkat çeken Kevorgyan, "Örneğin; Doruda'da açılan ateş. İnsanlar protesto için sokağa çıktı ve daha sonra rastgele ateş açıldı ve iki kişi öldü. Bu bilginin Batı basını tarafından aktarımının uygunluğu konusunda bazı şüpheler var.Bu çok banal bir senaryo. Tüm veriler, bunun planlı olduğuna işaret ediyor" dedi.