ABD'nin terörle mücadeleye ne kadar harcadığı ortaya çıktı

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü'nün bünyesindeki 'Costs of War' (Savaş Maliyetleri) projesi kapsamında yapılan araştırmaya göre ABD, dünya genelinde terörle mücadeleye 5.6 trilyon dolar harcadı.

The Nation'ın sayfalarında yer verdiği araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Twitter hesabından "ABD, Ortadoğu'ya aptalca 7 trilyon dolar harcadı" şeklinde bir mesaj paylaştığı anımsatılarak rapordaki rakamın gerçek harcamaların altında olabileceğine dikkat çekildi.

Araştırmada "Bu tweet, Costs of War'un tahminlerini doğruluyor. Zira içinde bulunduğumuz yüzyılın ortasına doğru terörle mücadele harcamaları yaklaşık 8 trilyon doları bulacak" dendi.

A New Map Shows the Alarming Spread of the US War on Terror https://t.co/LO87hoVLts — The Nation (@thenation) January 4, 2018

​ © AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE ‘ABD'nin Ortadoğu'daki askeri kontenjan sayısı giderek artacak'

Araştırma kapsamında ABD'nin terörle mücadele haritası da hazırlandı.

Haritaya göre 76 ülkede ABD askeri varlığının bulunduğu görülürken uzmanlar, Washington'ın eylemlerinin etkinliği konusunda büyük şüpheler taşıdıklarının altını çizdi.