ABD’li risk danışmanları: Putin, ABD’nin bıraktığı jeopolitik boşluğu silah gibi kullanacak

2018'de Batılı siyasi uzmanların en çok kullanacağı sözcüğün ‘güç boşluğu' olup onun Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir silah olarak yorumlanacağı tahmininde bulunan Danilov, ‘güç boşluğu' ile ilgili açıklamaların son iki haftada hem Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel hem de ABD'nin önde gelen risk danımanlığı şirketi Eurasia Group tarafından yapıldığına dikkat çekti.

G7 YERİNE G0 MODELİ

Blog yazarının aktardığına göre, ABD'li uzmanlar hazırladığı risk analizinde 2011 yılında daha önce G7 tarafından yönetilen dünyada yaşanan önemli değişim sonucunda G7 yerini G0 modelinin aldığını ileri sürdü. Sözü geçen G0 modeliyle yönetilen dünyada ABD'nin dünya hegemonu statüsüne sahip olmaya kalmaya devam edecek kadar güçlü olmadığı, başka devletlerin ise ABD'nin yerine geçmeye çalışacağına kendi iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Danilov'un yazısında Eurasia Group'un 2018 yılı için öngördüğü temel riskler arasında ABD'nin zayıflaması sonucunda oluşan jeopolitik boşluğun yine de doldurulmaya başlayacağı ihtimalinin yer aldığının altı çiziliyor.

ABD'li uzmanların raporunda bu bakımdan en önemli güçler olarak Çin ve Rusya olarak görülüyor. Eurasia Group'un yayınladığı raporda Vladimir Putin'in ABD'nin Suriye'deki varlığına son vermek için çaba göstereceği, ABD'nin ulusal güvenliği için siber tehditler yaratacağı ve Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltmesini engelleyen en etkili Cumhuriyetçilerin itibarının zedelenmesini amaçlayan bir sürü belgenin Amerikan medyasına sızmasını sağlayacağı iddia edildi.

'ABD GÜÇ KAYBETTİKÇE RUSYA VE ÇİN GÜÇLENİYOR'

© AP Photo/ Marco Di Lauro NATO’ya göre ABD’nin gücünü sarstıkları için Rusya ve Çin’le savaş çıkabilir

Danilov, raporda sıralanan tüm riskler birleştirildiğinde ‘sorunlarla doldurulan boşluk' förmülünün karşımıza çıktığını vurgulayarak geçenlerde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Spiegel dergisine demecinde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Gabriel, ABD dünya arenasındaki gücünü kaybettikçe sonucunda oluşan siyasi boşluğun Çin ve Rusya tarafından doldurulduğunu ifade etmişti. Gabriel ayrıca Çin'in küresel ticaretteki boşluğunu, Rusya'nın ise Suriye'deki durumda görüldüğü gibi güç dengesindeki boşluğunu doldurduğunun altını çizmişti.