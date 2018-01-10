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    ABD- Rusya- Bayrak

    Guardian: ABD, Rusya'yı dizginlemek için yeni nükleer savaş başlığı geliştirecek

    © AP Photo/ Ivan Sekretarev
    Analiz
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    ABD hükümetinin Doğu Avrupa'da yaşanacak muhtemel bir çatışmada Rusya'yı taktik savaş başlıkları kullanmaktan caydırmak için Trident D5 tipi denizaltıdan atılan füze başlığının geliştirilmesini öngören yeni nükleer strateji revizyonu yaptığı belirtildi.

    Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın silah kontrol ve silahsızlanma danışmanı Jon Wolfsthal, Guardian gazetesine verdiği demeçte Başkan Donald Trump yönetiminin nükleer silah kullanımı üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeyi ve Trident füzeleri için düşük etkili nükleer savaş başlığı geliştirmeyi planladığını söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo/ Evan Vucci
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    'YENİ POLİTİKA NÜKLEER SAVAŞI DAHA OLASI HALE GETİRİYOR'

    Rusya'yı dizginlemeyi amaçlayan yeni nükleer politikanın, ABD savunmasında nükleer silahların rolünün azaltılmasını öngören Obama yönetiminin politikasından daha sert olduğuna dikkat çeken Wolfsthal, "Silah kontrol ve silahsızlanma yanlıları, daha küçük ve 'kullanılabilir' nükleer silahlar üretme teklifini kaygıyla karşılayarak, Trump'ın düşman ülkelerle hesaplaşmada ABD'nin cephaneliklerini kullanmaya hazır olması göz önünde bulundurulduğunda, bunun nükleer savaşı daha olası hale getirdiğini savundu" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
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    'ABD, RUSYA'NIN SÖZDE YENİ FÜZESİNE KARŞI TEDBİR ALIYOR'

    Wolfsthal'a göre Rusya'yı 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Füzeler Anlaşması'nı ihlal ederek karadan atılan yeni kruz füzesi geliştirmekle suçlayan ABD, buna tedbir almak amacıyla denizden atılan nükleer kruz füzesi geliştirme çalışmaları yapacak.

    'ABD, RUSYA, KUZEY KORE VE ÇİN'E CAYDIRICI MESAJ VERME NİYETİNDE'

    Buşehr Nükleer Santrali
    © AP Photo/
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    Wolfsthal, "Yeni revizyonu hazırlayan kişilerin bana anlattıklarına göre Washington, Rusya, Kuzey Kore ve Çin'e net bir caydırıcı mesaj verme amacında. Ayrıca Rusya ve Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanma girişiminde bulunması halinde, bunun söz konusu ülkeler için ciddi sonuçları olacağı makul ancak sert bir dille belirtiliyor.

    Bunun gerçekten de makul, merkeziyetçi ve muhtemelen çok gerekli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'ABD'NİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLECEĞİ DURUMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ'

    Öte yandan Wolfsthal'a göre yeni politika ABD'nin nükleer silaha başvurabileceği durumların kapsamını da genişletti.

    Buna göre ABD, kitlesel ölümlere yol açan veya kritik altyapıları ya da nükleer komutanlık ve kontrol sahalarını hedef alan nükleer olmayan saldırı durumunda düşmanlarını nükleer silahla vurabilecek.

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    Etiketler:
    Nükleer, The Guardian, Jon Wolfsthal, Donald Trump, Barack Obama, Rusya, ABD
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