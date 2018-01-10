'Güney ve Kuzey Kore'nin masaya oturması, ABD'nin planlarını bozdu'

Kuzey Kore ve Güney Koreli yetkililer 2 yıl aradan sonra ilk kez yaptığı üst düzey görüşmeyle tarihi bir adım attı. Rus uzmanlara göre iki ülkenin bu adımı, ABD'nin planlarını bozdu.

Sputnik'e konuşan Rusya Ekonomi Üniversitesi'nden askeri uzman Andrey Koşkin, "Kore yarımadasında oluşan tablo, ABD'nin uzun vadeli planlarıyla örtüşmüyor. Bölgedeki gerilim, ABD'nin buradaki askeri varlığını artırmak için bir gerekçe oluşturuyor. Ancak mevcut durum, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı kullandığı bu askeri kozu engelliyor" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Kim ile zirveye açığım

Kore yarımadasında başlayan sürecin Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin çıkarına olduğunu savunan Koşkin, ABD'nin ise treni kaçırdığını vurguladı. "ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre silah gösterdi, tehditte bulundu ve Kore yarımadasına savaş gemileri gönderdi ancak hiçbir zaman gerçek bir adım atmadı" diye devam eden Koşkin, bugün rollerin değiştiğinin ve barış sürecine engel olacak ülkenin saldırgan olarak nitelendirilebileceğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na kafile gönderme kararı almıştı.

İki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği de duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore krizini çözmek için birlikte çalışma konusunda mutabakat sağladıklarını söylemişti.

Putin, Kore yarımadasındaki durumun kademeli olarak normale döndürülmesine yönelik Rus planının uygulamaya koyulması konusunda Şi'yle anlaştıklarını belirtmişti.