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    İdlib-militanlar

    'Suriye ordusu, İdlib'de Türkiye'nin desteklediği grupların çıkarlarına zarar verdi'

    © AFP 2017/
    Analiz
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    Rusya ve İran büyükelçilerinin Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını yorumlayan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Fitin, Suriye ordusunun Türkiye'nin desteklediği grupların çıkarlarına zarar verdiğini düşündüğünü belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
    İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrıldı
    Sputnik'e demeç veren Fitin, İdlib'in militan grupların en yoğun olarak konuşlandığı bölge olduğunu kaydederek, "İdlib'deki durum ciddiyetini koruyor. Burası, Suriye ordusuna karşı direnen militan grupların en yoğun şekilde konuşlandığı bölge durumunda. Bunlar arasında Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar tarafından desteklenen gruplar yer alıyor" dedi.

    'ATEŞKESİ İHLAL EDEN TARAFLAR ARASINDA BİR AYRIM YAPMAK ZOR'

    Militanların bu bölgeden sürekli olarak saldırıya geçerek Suriye ordusuyla çatıştığını anlatan Fitin, "Ateşkesi ihlal eden taraflar arasında bir ayrım yapmak zor: Ya gerçek teröristler ya da örneğin Türkiye'nin bakış açısıyla kabul edilebilir olan sözde muhalefet. Dolayısıyla, şu anda görünen o ki, Suriye ordusu, Türkiye'nin desteklediği grupların çıkarlarına zarar verdi" ifadelerini kullandı.

    'ÖNEMLİ OLAN SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NİN ENGELLENMEMESİ'

    Bölgedeki istikrarsız dengelerin bundan sonra da devam edeceğini kaydeden Rus uzman, önemli olanın bu çatışmaların ay sonunda Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni engellememesi olduğunun altını çizdi.

    Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki gösteren Ankara, Rusya ve İran büyükelçilerini Türk Dışişleri'ne çağırmıştı.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, El Nusra, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Vladimir Fitin, İran, Rusya, Türkiye, İdlib, Suriye
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