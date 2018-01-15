'ABD'nin sınır güvenliği güçleri, Suriye'nin egemenliği konusundaki BM kararını ihlal ediyor'

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’nin kontrolü altında olan bölgede ‘sınır güvenliği güçleri’ oluşturma kararının Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğini kabul eden BM kararını doğrudan ihlal ettiğini açıkladı. Senatör Kosaçev, koalisyonun bir kuruntu olduğunu dile getirdi.

Defense Post'ta daha önce belirtildiği gibi, İŞİD'e karşı ABD öncülüğünde hareket eden uluslararası koalisyonun resmi temsilcisi, Suriye'de koalisyonun kontrolünde olan bölgede ‘sınır güvenliği güçleri' diye adlandırılan birimin kurulmaya başlandığını belirtti. Komisyon temsilcisi Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye'de sınır güvenliği güçlerinin oluşturulmasına ve eğitilmesine çalıştıklarını açıkladı. Temsilci şu anda yaklaşık 230 kişinin eğitim aldığını, ve nihayetinde 30 bin kişilik sayıya ulaşmak istediklerini açıkladı.

'ABD'NİN TEK TARAFLI FAALİYETİ'

Rus senatör Konstantin Kosaçev, "ABD öncülüğündeki koalisyon kuruntudan başka bir şey değil, gerçekte böylesi bir koalisyon yok, müteffik dayanışma düşüncesinden veya öncesinde kararlaştırılmış askeri veya ekonomik yardım karşılığında destek vermek zorunda kalan birkaç ülke ile ABD'nin tek taraflı faaliyetleridir" dedi.

'TEK TARAFLI VE KOORDİNASYONUSZ ADIMLAR KABUL EDİLEMEZ'

Kosaçev, "BM'nin parçası olan bir egemen ülkenin onayını almadan orada ‘kontröl bölgesinin' kurulması BM anlaşmasının, uluslararası hukukun ve o devletin egemenliğinin açıkça ihlalidir" dedi ve "İŞİD'e karşı mücadelede tek taraflı ve koordinasyonsuz adımlar kabullenemez. ABD bunu daha İŞİD'e karşı ilk kez operasyon yaptığı Ağustos 2014'ten bu yana biliyor olmalı. O zaman bir şey gerçekleşmedi, ve o sözde koalisyonun belirtilen hedeflerinin beyan edilen amaçlardan ayrılması durumunda her halükarda gerçekleşmesi pek olası değildir" sözleriyle devam etti.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

ABD'nin sınır güvenliği güçleri kuracağı haberlerine Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki gelmişti. Kalın "bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" demişti.