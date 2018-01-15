ABD'nin Kürt kartı: 'Washington, Fırat Nehri'nin doğusunda kalmak istiyor'

ABD'nin Suriye'de 'sınır güvenlik gücü' kurma kararını yorumlayan Rus uzmanlar, Washington'un Suriye'de kalma planları yaptığını belirtti. Uzmanlara göre ABD, Esad'ın iktidarı yeniden ele geçirmesini engellemeyi de amaçlıyor.

Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü uzmanlarından Sergey Balmasov, Washington'un Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülke genelinde yeniden iktidarı ele geçirmesine engel olmayı amaçladığını belirtti.

'ESAD'A FIRSAT VERMEK İSTEMİYORLAR'

Balmasov, "ABD, Suriye'deki kendisine bağlı güçler, ordu birliklerini ve İran yanlısı güçleri püskürtmedikçe Esad'ın Suriye'de birliği yeniden tesis etme girişimini sürdüreceğini düşünüyor. Bu nedenle, muharebe kabiliyetini artırmak ve iyileştirmek gerekiyor. Zira söz konusu güçlerin son derece geniş bir çalışma alanı var ve orada çok uzun süre varlık gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLER TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ'

Balmasov, Suriye ordusuna karşı sadece Kürtleri kullanmanın yetersiz olacağını ancak 'yeni ordu' içine diğer silahlı grupları çekmenin uluslararası koalisyon için birtakım sorunlar doğurabileceğini de belirtti.

'TÜRKİYE KÜRTLERİN KONTROL SAĞLAMASINA İZİN VERMEZ'

Rus askeri uzman Viktor Baranets, Türkiye'nin Kürt güçlerin Suriye'nin kuzeyini kontrol altına almasına müsaade etmeyeceğini savundu.

Baranets, "Burada Türk faktörü de rol oynuyor. ABD'liler hangi Kürtlerle anlaşma yapmaları gerektiğine karar veremiyor: Erdoğan'a karşı savaşan Kürtlerle mi, yoksa Esad'a karşı savaşan Kürtlerle mi? Washington, Kürt kartını oynamaya çalışıyor ve sınır güvenlik güçleri, Erdoğan'ın sınırı geçip halen egemen devlet hayali kuran Kürtleri düzene koymasını engelleme amacı taşıyor" dedi.

'ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İSTİYOR'

Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan da ABD'nin Türkiye'nin tehditlerini dikkate almamasını Washington'un koyduğu hedeflere odaklanmasıyla açıkladı.

Mirzayan şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda Kürtlerin kontrol ettiği bölgede kalmaya çalışıyor. Şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin güvenebileceği tek güç durumunda. Bu planlar, sadece Suriye'yle ilgili değil. ABD, Suriye'de bir sıçrama tahtası kurarak komşu ülkeler Türkiye, İran ve Irak'ı da etkilemeyi hedefliyor."

TÜRKİYE'DEN YANIT GELMİŞTİ

ABD'nin kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve 'Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü'nü hayata geçireceğini açıklamasının ardından, Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı 'PYD-YPG'yi meşrulaştırmaya yönelik endişe verici adım' olarak nitelendirmiş, "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" değerlendirmesinde bulunmuştu.