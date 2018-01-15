‘Türkiye ve ABD’nin çıkarları Suriye’de çatıştı’

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Fitin, NATO üyesi olan Türkiye'nin neden ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ‘sınır güvenlik güçlerini' oluşturmasına kesinlikle karşı çıktığını değerlendirdi.

Fitin, "Türkler, adı ne olursa olsun Kürt güçlerinin Türkiye sınırını kontrol etmesine katiyen karşı. Çünkü başta YPG olmak üzere bölgedeki Kürt güçlerini, uzun yıllardır mücadele ettiği PKK'nın bir kolu olarak görüyorlar" dedi.

'HARFİYEN DEĞERLENDİRMEMEK LAZIM'

"Türkiye lideri oldukça duygusal bir kişiliğe sahip, bu yüzden bu açıklamasını muhtemelen harfiyen anlamamalıyız" diyen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Türklerin sınırdaki durumun Kürt güçler tarafından stabilize edilmesine katiyen karşı çıkacağı bu kesin. Onlar, bunun olmaması için mümkün olan her türlü tedbir alacaklar. Bu da sadece sürtüşmeye değil Türk ve Amerikan çıkarlarının büyük çatışmasına yol açıyor".