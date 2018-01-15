'ABD için müttefik ülkeler bozuk para gibi'

ABD ve Türkiye'nin çıkarlarının Suriyeli Kürtler nedeniyle bir kez daha çatışmasını değerlendiren Rusya Diplomatik Akademisi’nden Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Washington için müttefiklerinin hiçbir öneme sahip olmadığını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Avatkov, "Washington, alışılageldik biçimde hareket ediyor. Sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bu nedenle müttefik ülkeler ABD için hiçbir önem taşımıyor. Müttefikler, ABD'nin belirli bölgelerdeki hedeflerine ulaşmak için kullanılan bozuk paradan ibaret" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ŞAŞILACAK BİR DURUM YOK'

"Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi biçimde bozuldu ve bozulmaya devam ediyor. Kürt meselesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bugün en önemli konulardan biri. Bu nedenle Erdoğan'ın açıklamasında şaşılacak bir durum yok. Ancak Türkiye'nin operasyon düzenleme olasılığı, Ankara'nın bu konudaki kararlılığına işaret ediyor ve Suriye'de yeni gerilim yaşanması bakımından iyimserlik yaratmıyor" diyen Avatkov, Washington'un mevcut politikasının müttefiklerle ilişkilerinin daha da kötüye gitmesine neden olacağını vurguladı.

'TÜRKİYE, ABD'NİN GÖLGESİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR'

Öte yandan Avatkov, Türkiye'nin ABD'nin gölgesinin altından çıkmaya çalıştığının altını çizdi.

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan: Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor

Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, uzun süredir ABD'nin Ortadoğu'daki sağ kolu olmaktan kurtulmaya çalışıyor. Ankara, giderek daha aktif ve bağımsız bir aktör haline geliyor. Ancak bu durum, birtakım riskleri de beraberinde getiriyor. Zira Türkiye'nin bölgede önemli rol oynamanın dışında kilit süreçlere nüfuz etme arzusu giderek artıyor. Bu kadar sert açıklamaların nedeni bu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" demişti.

Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekmişti.