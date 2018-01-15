'ABD için müttefik ülkeler bozuk para gibi'

'ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ŞAŞILACAK BİR DURUM YOK'
"Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi biçimde bozuldu ve bozulmaya devam ediyor. Kürt meselesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bugün en önemli konulardan biri. Bu nedenle Erdoğan'ın açıklamasında şaşılacak bir durum yok. Ancak Türkiye'nin operasyon düzenleme olasılığı, Ankara'nın bu konudaki kararlılığına işaret ediyor ve Suriye'de yeni gerilim yaşanması bakımından iyimserlik yaratmıyor" diyen Avatkov, Washington'un mevcut politikasının müttefiklerle ilişkilerinin daha da kötüye gitmesine neden olacağını vurguladı.
'TÜRKİYE, ABD'NİN GÖLGESİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR'
Öte yandan Avatkov, Türkiye'nin ABD'nin gölgesinin altından çıkmaya çalıştığının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" demişti.
Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekmişti.
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