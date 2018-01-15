NATO'da benzeri görülmemiş durum: Erdoğan ABD’yi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturma niyetinde olduğu ‘sınır güvenlik güçlerini’ yok etme kararlılığını değerlendiren Rus uzmanlar, Erdoğan’ın sabrının taşmak üzere olduğunu belirtti.
Rusya Dış ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin aktif desteğiyle Türk sınırı yakınlarında en azından askeri alanda Kürt özyönetiminin inşa edildiğine dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
"Türk sınırı boyunca yaşananlar Ankara tarafından varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor. Rahatsızlık düzeyini abartmak mümkün değil. Geçenlerde Türkiye'deydim, Türk devletinin her düzeyden temsilcileri, Erdoğan'ın partisi sadece bunu konuşuyor. Elbette ABD, Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenlik güçlerini oluşturacağını açıklayarak aşırıya kaçtı. Türkiye'nin ABD'nin müttefiklerini vuracağını düşünmek güç. Ama Erdoğan'ın sabrı taşımak üzere".
'KÜRTLER DAHİL TÜM TARAFLARLA KOORDİNASYONA İHTİYAÇ VAR'
Rusya'nın bu konuda hiçbir müdahalede bulunmayacağını kaydeden Lukyanov, bunun öncelikle NATO'nun en büyük iki orduya sahip Türkiye ve ABD arasında bir sorun olduğunu belirterek şunu dedi: "Afrin'i kontrol etmediğimizi dikkate alırsak, Rusya'nın bu bölgedeki çıkarları oldukça sınırlı. Ama bu Suriye topraklarında yaşanıyor ve biz istesek de istemesek de Suriye bizim sorumlu olduğumuz bir alan. Şu anda tüm gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda, Rusya'nın ne yapacağını bekliyorlar. Ama bir çözüm, sağlam bir model bulmak için orada Kürtler dahil tüm taraflarla koordinasyona ihtiyaç var. Rusya'nın uzun zamandır Soçi'de yapılmasını teklif ettiği ve organize etmeye çalıştığı Suriyeli siyasi güçler kongresinin de bununla yakından ilişkisi var. Bu noktada sanırım Rusya'nın uzlaştırıcı rol oynaması, yani ihtirasları sakinleştirmesi yararlı olurdu ama elbette aynı zamanda elbette bu çatışmaya girmemeli".
'ERDOĞAN NATO ÜYESİ OLDUĞUNU, RUS UÇAĞINI DÜŞÜRÜNCE HATIRLADI'
NATO tarihinde bir ilkin yaşandığını kaydeden Lukyanov, "Şu anda Türkiye bağlamında NATO içinde olup bitenin kesinlikle emsali yoktu, böyle bir şey daha önce hiç olmadı, olamazdı da. Türkiye aslında sanki NATO hiç yokmuş gibi hareket ediyor. Erdoğan, ancak Rus savaş uçağı vurulduğunda NATO üyesi olduğunu hatırladı. Rus uçağının düşürülmesinin neyle sonuçlanabileceğini hissederek NATO'ya sığınmaya çalıştı ama NATO, kusura bakma ama bizimle ne alakası var, dedi. İlginç olan şudur ki, NATO Konseyi'ni acil toplanmaya çağırmak yerine Erdoğan tehditler yoluyla doğrudan ABD'yi etki altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Şu anki durumun uzun zaman önce uzmanlar tarafından öngörüldüğünü belirten Rusya Medeniyetler Diyalogu Enstitüsü yetkilisi Aleksey Malaşenko, "Çünkü IŞİD'e karşı mücadelede her bir ülke kendi amacını güttü, bu da şimdi ortaya çıkıyor. Türkler en çok Kürtlerin güçlenmesinden korkuyor, oldukça uzun zamandır Kürtlerle oynayan Amerikalılar ise Kürtlerin bağımsızlığını destekliyor, bu da Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Sanırım iki ülke görüşmeler başlayacak, bir uzlaşıya varılacak, ama bugün Türkiye'nin saldırı olasılığını dışlamıyorum. Sanırım Ankara ve Washington arasındaki bu ani gerilim, Rusya'nın konumunun güçlenmesine yardımcı oluyor, çünkü IŞİD sonrası durumda Rusya Türklerle ilişkilerde oldukça tutarlı hareket ediyor. Bu yüzden Türklerle Amerikalılar arasındaki her türlü gerilim Rusya'nın yararına. Rusya bu çatışmada gözlemci olarak kalacak ama daha çok Türkiye'ye sempati duyacak çünkü gerçekten de söz konusu resmi olmasa da Suriye'nin bölünmesi ve Rusya bundan Suriye kadar korkuyor. Durum çok kritik. Provokasyonlar olabilir ama gerçek silahlı çatışmaya varacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.
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