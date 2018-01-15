‘Erdoğan’ın operasyon kararı, ABD ile çıkar çatışmasını derinleştirecek’

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rus doğubilimci Karine Gevorgyan, Türk ordusunun artık Afrin'de operasyon başlamış durumda olduğunu belirterek, "ABD, PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına rağmen Kürtlerin bir kısmına destek vermeye devam ediyor. Çünkü sapla samanı ayırmakta güçlük çekiyor. Bu anlamda Erdoğan ile ABD yönetimi arasındaki çatışmanın doğası anlaşılıyor. Türk liderliğinin, Afrin'de operasyon kararını alması ABD'nin YPG ve Türkiye çıkarları arasındaki çatışmanın derinleşeceği anlamına geliyor" yorumunda bulundu.

Gevorgyan, ABD ve Türkiye'nin müzakere aşamasına geri dönerek muhtemelen mevcut durumdan çıkış yolunu bulabileceğini kaydetti.