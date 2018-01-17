‘ABD’nin YPG’ye hava savunma füzeleri vermesi Suriye, Rus ve Türk orduları için tehdit’

Rusya Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Sputnik'e açıklamasında, "ABD, her ne pahasına olursa olsun Suriye'de kalmak istiyor. Siyasi ve coğrafi olarak tek dayanak noktaları, işbirliği yaptıkları ve özerklik iddiası olan Kürt birlikler. ABD, yavaş yavaş onları, Iraklı Kürtler ile birleşerek bağımsız devlet kurmaları yönünde itiyor. Senaryo, görünüşe bakılırsa bu" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda ABD'nin, Suriye ve Türk ordularıyla çatışmanın çıkması durumunda Kürt güçlerinin en azından helikopter ve alçaktan uçan uçaklara karşı hava savunmaya sahip olmasını sağlamak istediğini dile getiren uzman, "Bu nedenle YPG'ye bu sistemler tedarik ediliyor. MANPAD sevkiyatı, sadece Suriye ordusuna değil, Ruslara ve ABD'nin müttefikleri olan Türklere indirilen darbe" dedi.

Sivkov, "Bu füzelerin türü önemli değil. Önemli olan bu hava savunma sistemi olmaları" diye ekledi.