Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor?

Konstantin Bogdanov imzasıyla yayınlanan makaleye göre ABD Rojavalı Kürtlere gece görüş cihazları, lazer nişangah ve yön belirleyici mercekler de dahil olmak üzere modern silah ve teçhizat gönderdi.

Militanların elinde savaş ganimeti T-55 tipi birkaç eski tank, Humwee tipi zırhlı araçlar ile ağır silah yüklü birkaç bin arazi aracı bulunuyor.

'KÜRTLERİN MOBİL İMKANLARI, TÜRK ORDUSU KARŞISINDA ZORLANIR'

Ciddi ateş tertibatı bulunmayan bu mobil birlik, Türk ordusuyla zırhlı araçlar, topçular ve uçaklar kullanılarak yapılacak bir çatışmada birtakım zorluklarla karşılaşır.

Kürt milislerin elinde Sovyet üretimi Fagot ve Konkurs tipi tanksavar füze komplekslerinin yanı sıra ABD'li TOW, Fransız-Alman MILAN ve Rus Metis-M tipi tanksavar füze kompleksleri de var. Sovyet ve Rus yapımı füzelerin çatışmalar sırasında ele geçirildiği düşünülüyor.

'EL BAB, TÜRKİYE'NİN TANKSAVAR KONUSUNDA SORUN YAŞADIĞINI GÖSTERDİ'

Tanksavar kompleksleri, Türk ordusu için en ciddi sorunu oluşturan unsurlardan biri. Zira düşük savunma kapasitesine sahip Türk zırhlı tank birlikleri, El Bab'daki operasyon sırasında IŞİD militanlarının TOW ve Fagot tipi tanksavar kompleksleriyle açtığı ateş sonucunda Leopard 2A4 tipi muharebe araçlarından mahrum kalmıştı.

'IKBY'DEKİ SİLAHLAR DA YPG'YE SEVK EDİLEBİLİR'

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Afrin harekat planının detayları belli oldu

Bu arada Türkiye ile sert çatışmalar yaşanması halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) silahların YPG'ye sevk edilmesi de ihtimal dışı tutulamaz. ABD ve Almanya, Irak'taki Kürt güçlere büyük çaplı silah desteği vermişti.

Peşmergenin kendi envanterinde de çok sayıda T-55, T-62 ve T-70 tipi zırhlı tanklar mevcut. Ancak 2017 sonbaharında IKBY'de yaşanan gelişmeler hatırlanacak olursa, Peşmergenin askeri araçlarını Suriye'deki çatışmalara sevk etmeye başlarsa, Bağdat yönetiminin tepkisi bu sefer daha fazla olabilir.

'MANPAD FÜZELERİ DE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ'

Öte yandan Al Masdar News'in muhalif kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Washington ile YPG arasında yapılan gizli anlaşma çerçevesinde geçen hafta Kürt milislere 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) füzeleri gönderdi. Karadan havaya fırlatılabilen MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten Kürtlere ulaştırıldı.

'TÜRKİYE'NİN TÜM GÜÇLERİNİ KULLANMASI GEREKİR'

Sonuç olarak, eğer Türkiye Suriye'de koyduğu hedeflere gerçekten ulaşmak istiyorsa, bunu gerçekleştirebilir ancak bunun için tüm güçlerini kullanması gerekecek.

'RUSYA, ABD VE İRAN OPERASYONU DESTEKLEMİYOR'

Bununla birlikte Ankara'nın siyasi yalnızlık içinde tamamen kararlı hareket etmesi gerekiyor. Zira ABD, Suriye'dek Rus nüfuz bölgesinde karşıt güç oluşturma konusunda önemli bir rol oynayan ana muhalif gruplara saldırı düzenlenmesine olumsuz bakıyor.

Rusya ve İran ise, ABD'nin 'Sınır Güvenlik Gücü' planına karşı negatif tutum içinde olsa da, kendi çıkarları doğrultusunda Suriye'de yeni bir savaşın patlak vermesini desteklemiyor.