'Su-25'i düşüren MANPAD füzesi Kürtlerden gitmiş olabilir'

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rus uzman Aleksey Leonkov, "Füzeler öncelikle Kürt grupların eline geçmiş, oradan da Fetih el Şam (esk iadı El Nusra Cephesi) militanlarına gitmiş olabilir" yorumunu yaptı.

'ABD'NİN AÇIKLAMASI ŞÜPHE UYANDIRDI'

Bu arada Leonkov, ABD'nin Rus uçağını düşüren MANPAD'larla ilişkisi olmadığını hemen açıklamasının şüphe uyandırdığını savundu.

ABD'nin uçakların ısı tuzağına düşmemek için Stinger füzeleri geliştirdiğini anımsatan Leonkov, "Su-25'in koruma sistemini bypass eden yeni MANPAD'larla vurulduğundan şüphe ediliyor. Kaldı ki, teröristler de uçağın vurulduğu anın görüntüsünü yayınlamadı. Yapılacak araştırma sonucunda Su-25'in ısı tuzağı kutularının boş olduğu ortaya çıkarsa, bu bulgu Su-25'in yeni tip füzelerle düşürüldüğü anlamına gelecek" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, saldırıdan kısa süre sonra Suriye'deki partner güçlere MANPAD tipi silahlar sağlamadıklarını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Heyet Tahrir Şam isimli cihatçı örgütün İdlib'de Su-25 tipi Rus uçağını düşürüp pilotunun ölmesine sebep olmasına ilişkin soruya "Teröristlerin eline taşınabilir uçaksavar füzeleri geçmiş olması nedeniyle çok endişeliyiz. Bu, bir gerçek. Bu ayrıca, tüm ülkeler için çok büyük bir tehdit" yanıtını vermişti.