'İsrail'in kuzeyinde savaş çıkmasını sadece Rusya önleyebilir'

Zalzberg'e göre tarafların savaşmasını önleyecek ve arabulucu rolünü üstlenebilecek tek ülke Rusya.
İsrailli uzman, "Rusya'nın, savaş riskini azaltmak için tarafları ortak anlayış etrafında birleştirebilecek tek ülke olduğunu düşünüyorum" dedi.
'ABD ARABULUCU OLAMAZ'
İsrail Başbakan Yardımcısı Mihail Oren de Zalzberg ile benzer görüşte. ABD'nin arabulucu olamayacağını düşünen Oren, Washington'un Suriye'de bir nüfuzu bulunmadığının altını çizdi.
Hafta sonu İsrail, İran İHA'sı düşürüp Suriye'deki hava savunma sistemi ve İran hedeflerini vurmuş, Suriye hava savunma sistemleri de İsrail F-16'sını düşürmüştü.
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