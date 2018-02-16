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    Afrin'deki Türkiye destekli ÖSO savaşçıları

    Rusya: Afrin'de Türkiye'nin çıkarları tanınmalı ve anlaşılmalı

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Analiz
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    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Afrin'de Türkiye'nin çıkarlarının tanınması gerektiğini, bölgedeki sorunun çözülmesi için Rusya ve İran'la müzakerelere geçilmesi gerektiğini söyledi.

    Suriye ordusu
    © REUTERS/ Rodi Said
    ‘Suriye ordusu Afrin’e girecek’ iddiası
    Gazetecilere konuşan Şamanov "Burası Türkiye'nin sorumluluk bölgesi. Böyle durumlarda garantörler mekanizmasına gidilmeli. Rusya ve İran'la masaya oturulmalı. Türkiye'nin Afrin'deki çıkarları göz ardı edilmemeli. Türkiye'nin burada çıkarları olduğu bir gerçek. Bu nedenle de anlaşmak gerekiyor" dedi.

    RUS SİYASET BİLİMCİ: KÜRTLER ABD'DEN YARDIM BEKLEMEKTEN BIKTI

    Sputnik'e konuşan Rus siyaset bilimci Maksim Jarov ise Kürtler ve Şam'ın Suriye ordusunun Afrin'e girmesi yönünde anlaştığı konusundaki iddiaları değerlendirdi.

    Jarov şunları söyledi: "Bu önemli bir olay ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad hükümetinin pozisyonunun güçlendiğinin kanıtı. Suriye'de yaşanan son gelişmeler etki alanlarının gayri resmi bir şekilde paylaştırılmasıyla ilgili. Olanlar ABD'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Kürtlerin Şam'la işbirliğine gelince… Bana kalırsa Kürtler artık ABD'lilerden yardım beklemekten bıktı. Orada karmaşık bir karşıtlıklar yumağı var. Kürtlerin Şam'la anlaşmaya geçmesi bu karşıtlıkları bir derece ortadan kaldırır. Ancak bağımsızlık taleplerini yok etmez. Tüm bunlar Soçi'de başlatılan anayasa sürecinde çözülmeli."

    'SURİYE ORDUSU TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYA GİRMEZ'

    Rakka yakınlarında YPG üyesi
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    YPG: Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddiaları doğru değil
    Rusya Bilimler Akademisi'nden doğubilimci Sergey Demidenko ise Suriye ordusunun Afrin'e girme olasılığının düşük olduğunu, bunun doğrudan Türkiye ile savaş tehdidi taşıdığını değerlendirmesinde bulundu.

    Demidenko "Gidişatın böyle gelişmesi bana göre düşük bir ihtimal. Zira Suriye ordusunun savaşması için kalan tek taraf Türkiye. Bana kalırsa Suriye ordusu böyle bir askeri çatışmaya kolayca girmez. Ayrıca Suriye birliklerinin büyük bölümü Esad yanlısı paramiliter gruplar. Savaşa hazır durumdaki düzenli birliklerden çok az kaldı, Alevilerden oluşan Cumhuriyet Muhafızları dışında" ifadelerini kullandı.

    'SURİYE ORDUSU KÜRTLER İÇİN EN İYİ SEÇENEK DEĞİL'

    Bu tür iddiaların Suriye ordusu ve Şam'ın hem siyasi hem de askeri anlamda güçlü olduğunu gösterme amacı taşıdığını belirten Demidenko "Bu tarz açıklamalar içeride kullanmaya yönelik. Hem bu arada Suriye ordusu Kürtler için müttefik olmak açısından en iyi seçenek değil. Kürtler, Türklere de, onlara da benzer açıdan yaklaşıyor" dedi.

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    Etiketler:
    Suriye ordusu, YPG, Maksim Jarov, Sergey Demidenko, Vladimir Şamanov, Beşar Esad, Afrin, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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