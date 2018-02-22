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    ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı

    Politico: Trump'ın askeri hırsları, 'obezite' ve 'uyuşturucu' engeline takılacak

    © REUTERS/ KACPER PEMPEL
    Analiz
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri potansiyeli artırma planlarının askerliğe elverişli ABD'lilerin sayısının azalması nedeniyle tehlikeye düştüğü belirtildi. Uyuşturucu kullanımının ve suç oranı yüksekliğinin de bu konuda sorun çıkardığı kaydedildi.

    Politico gazetesinin istatistik verilerine dayandırdığı haberine göre yaşları 17 ila 24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yaklaşık dörtte üçü, obezite ve sağlık sorunları nedeniyle askerlik yapabilecek durumda değil. Bu orana uyuşturucu kullananlar, sabıka kaydı bulunanlar ve eğitimsiz vatandaşlar da dahil.

    'KAFAMIZDAKİ ABD VATANDAŞI İMAJI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR'

    Gazeteye konuşan emekli tümgeneral Tom Spoehr, "Hepimizin kafasında her şeyi yapabilecek kabiliyete sahip ABD vatandaşı imajı var. Ancak bu imaj, artık gerçeklerle örtüşmüyor" dedi.

    Askerler, Moskova Bölgesi’nde Ordu-2015 uluslararası askeri teknik forumuna hazırlık kapsamında teçhizat sergisinde.
    © Sputnik/ Evgeny Biyatov
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    Son 10-15 yıl içinde obezite hastalığına yakalanan ABD'lilerin sayısının 'göklere çıktığını' söyleyen Spoehr, astım hastalarının sayısının arttığını, mezunların oranının istenilen düzeyde olmadığını ve suçla ilgili durumun iyileşmediğini kaydetti.

    'ADLİ SİCİLİ BOZUK KİŞİLERİN SAYISI ARTTI'

    ABD ordusunun 2009 yılında kabul kriterlerini azaltarak daha fazla kişiyi göreve dahil ettiğini de anımsatan Spoehr, ancak ordu içindeki adli sicili bozuk kişilerin sayılarının artması nedeniyle disiplinin daha sık ihlal edildiğine dikkat çekti.

    PENTAGON ASKER SAYISI HEDEFİNE ULAŞMAKTA ZORLANACAK

    Politico'ya göre yeni askeri bütçe, ABD ordusundaki asker sayısının 2023 yılına kadar 56 bin kişi artırılmasını öngörüyor. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bugün dahi yeni asker sayısına ulaşmakta güçlük çekiyor.

    Etiketler:
    Pentagon, Politico, ABD ordusu, Donald Trump, ABD
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