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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve ABD Başkanı Trump

    'McMaster, Trump'ın kovulacaklar listesinin başında'

    © REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
    Analiz
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    CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarındaki gerilimin tavan yapması üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden almayı düşündüğünü iddia etti. Korgeneral McMaster'ın orduya geri dönmesine yönelik formül arandığı ileri sürüldü.

    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Kalın- McMaster görüşmesi sonrası açıklama: Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi
    Ankara ile Washington arasındaki yeni diplomasi trafiği kapsamında 11 gün önce Ankara'yı ziyaret eden ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın görevinin tehlikede olduğu ileri sürüldü.

    CNN'in ABD Başkanı Donald Trump ile McMaster arasında aylardır süregiden gerilimin artık tavan yaptığı iddialarını duyurması, Trump'ın 'kovuldun' dedikleri arasına üç yıldızlı generalin de katılacağı yorumlarına yol açtı.

    'ORDUYA GERİ DÖNEBİLİR'

    CNN, ABD Savunma Bakanlığı'da (Pentagon) McMaster'ın orduya geri dönmesine yönelik seçeneklerin araştırıldığını öne sürdü.

    Washington Beyaz Saray bayrak
    © Sputnik/
    Beyaz Saray'dan İbrahim Kalın ile McMaster görüşmesiyle ilgili açıklama
    FLYNN GİTTİ, MCMASTER GELDİ

    Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı, emekli general Michael Flynn'di. Ama Rusya ve Türkiye ile gizli anlaşmalar yapmakla suçlanan Flynn, bu konularda yalan söylediği ithamları üzerine göreve geldikten 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

    3. ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI YOLDA MI?

    Yerine müesses nizamın adamı olarak bilinen McMaster gelmişti. Trump onu da yollarsa 13-14 ay gibi bir sürede 3. kez Ulusal Güvenlik Danışmanı atayarak bir rekora imza atabilir.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Kalın-McMaster görüşmesi: 'ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceği teyit edildi'
    TERFİ NİTELİĞİNDE ATAMA ARAYIŞI

    CNN'e göre Trump yönetiminden yetkililer McMaster'ın Pentagon ya da orduda terfi niteliğinde bir mevkiye atanmasını tercih ettiklerini söylüyor, ama Pentagon'da bazı isimler McMaster'ın politize olduğu görüşüyle orduda önemli bir göreve gelmesine çekinceyle bakıyor.

    Haberde Trump'ın gerekirse McMaster'ı dördüncü yıldızı vermeden emekli edebileceği iddiasına da yer verildi.

    ARALARINA RUSYA GİRDİ

    İkili arasındaki gerilim haftasonunda tavan yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'ın danışmanı Türkiye açıklamasını düzeltti
    'İNKAR EDİLEMEZ KANITLAR' İDDİASI

    Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahalesi konusunda artık inkar edilemez kanıtların olduğunu iddia eden McMaster, Trump'ın FBI'a adeta savaş açmış olmasına karşın ''FBI’ın suçlamalarıyla görüldüğü üzere, kanıtlar inkar edilemez ve kamuya açık halde'' dedi.

    'SEÇİLMEMDE RUS MÜDAHALESİ YOK'

    Bunun üzerine Trump ''General McMaster söylemeyi unuttu, Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçları üzerinde Rusların etkisi ya da değişikliği yoktur, tek gizli kirli anlaşma sahtekar H (Hillary Clinton) ve Demokrat Parti arasındadır'' diye tweetledi.

    Trump ''Kirli Dosya (Trump Dosyası), uranyum, konuşmalar, e-postalar ve Podesta şirketini hatırlayın'' diye ekledi.

    Etiketler:
    H.R. McMaster, Michael Flynn, Donald Trump, ABD
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