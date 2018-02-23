‘ABD Şam’a gönderecek militan topluyor’

© AFP 2018/ KENA BETANCUR Haley: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan SNHR Başkanı Ahmed Kazim, “Şu anda ABD, İdlib dâhil bazı bölgelerden IŞİD ve diğer örgütlere mensup militanları toplayıp, sonradan Doğu Guta’ya göndermek üzere Tanf’a sevke etmeye çalışıyor, bunu Suriye ordusunun bölgeyi teröristlerden temizleme planını suya düşürmek için yapıyor” diye konuştu.

Kazım, Suudi Arabistan’daki hamilerinin Doğu Guta’da bulunan ‘himayeleri altındaki’ militanlara Suriye ordusuna karşı koymak için tüm güçlerini kullanma, ayrıca Şam’a roketatarlı saldırılara devam etme talimatı verdiğini belirtti.

Şam’ın doğusunda mevzilenen militanlar Suriye’nin başkentine saldırılara devam ediyor. Bu yakınlarda Şam’ın doğusundaki Barze mahallesine açılan ateşle 1 çocuk ölmüş, 6 çocuksa yaralanmıştı. Terör yanlıları kentin tarihi merkezini de ateş altında tutuyor.