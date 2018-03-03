ABD neden Suriye'deki Kürtlerin desteğini riske atıyor?

ABD’nin Suriye’deki müttefiği YPG, Zeytin Dalı hareketini sürdüren TSK’ya karşı savaşmak için Afrin’e gidiyor. ABD, verdiği sözlere rağmen YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Ancak YPG bu silahı şimdi ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye karşı kullanabilir. Rus uzmanlar, ABD’nin YPG gibi bir müttefiki kaybetme riskini değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceği açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, uygulamada Washington'un, tehditlerle baskı yapabileceğini düşünerek YPG üzerindeki etkisini büyük ölçüde abarttığını dile getirdi.

Ancak beklenmedik bir şekilde yeni bir değişken ortaya çıktı: Suriye hükümeti yanlısı oluşumlar ‘toprak bütünlüğünü korumak amacıyla' Afrin'e girdi.

'SURİYE ORDUSU DEĞİL MİLİSLER GİRDİ'

RT televizyonuna konuşan Moskova merkezli Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı Semyon Bagdasarov, Afrin'e giren gücün Suriye ordusu değil milis grupları olduğunu belirterek bu birliklerin henüz TSK'ya karşı savaşmadığını sadece Afrin merkezinde konuşlandığını kaydetti.

Bagdasarov, "Bu şimdilik daha ziyade sembolik bir yardım. YPG daha çok hava savunma araçlarına ihtiyaç duyuyor, oysa bu silahlar sadece Suriye ordusunda var. YPG ve Suriye hükümet güçleri Deyr ez-Zor'da birbiriyle savaşırken Afrin'de ortak çıkarları savunuyor. Bu çok katmanlılık işte tüm Suriye denkleminin spesifik özelliği" dedi.

'WASHINGTON ANKARA'YLA SERT MÜCADELEDEN KAÇINACAK'

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nden Boris Dolgov da benzer bir bakış açısına sahip. Suriye hükümet yanlısı güçlerin YPG'yi Türk ordusuna karşı koruyacağını söylemenin doğru olmadığını belirterek, "Üstelik YPG ile Şam arasında belli anlaşmazlıklar var. Washington YPG'ye desteğini sürdürecek ama Ankara ile sert mücadeleden de kaçınacak" dedi.

Menbiç'e gelince, TSK'nın ABD askerlerinin kontrolündeki bölgelere girmeyeceğinden emin olduğunu dile getiren Dolgov, RT televizyonuna açıklamasında şu yorumda bulundu: "Bu sorun çok karmaşık ama Türk birlikleri ile ABD özel kuvvetleri arasında doğrudan çatışmaya varmayacak. Elbette şimdi tüm taraflar blöf ve partnerleri ile düşmanlarına psikolojik baskı yapmaya çalışıyor."

Uzmanlar, Washington için YPG ile ilişkilerin kesilmesinin bölgedeki konumunu kaybetmek anlamına geldiği görüşü dile getirdi.

ABD KÜRTLERİN DESTEĞİNİ KAYBEDERSE NE OLUR?

Bagdasarov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN ABD: Birlikte çalıştığımız bazı YPG güçlerinin Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz

"Demokratik Suriye Güçleri'nin diğer bileşenleri olan Arap aşiretler ve diğer etnik ve mezhepsel gruplar çok daha zayıf. Şimdi YPG tüm gücünü Afrin'e kaydırdığında ABD, IŞİD'e karşı operasyonlarını dondurmak zorunda kaldı. Eğer ABD, Kürtlerin desteğini kaybederse Suriye'nin kuzeydoğusundaki varlığı en aza düşecek, sallantılı olacak. Başka seçeneği olmadığı için YPG'yi tutuyor. Ancak YPG'nin Amerikalılardan memnun olmadığı da iyi biliniyor, yani kendilerini ABD güçlerinden uzaklaştırma ihtimali var."