'Kore yarımadasındaki ilerleme Kuzey'in başarısı, Washington'un Pyongyang'a biçtiği rol ortaya çıkacak'

Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinin zirve gerçekleştirme konusunda anlaşmasını Pyongyang'ın başarısı olarak gören Rus senatör Kosaçev, ABD'nin bundan sonraki eylemlerinin Washington'un Pyongyang'a biçtiği rolü göstereceğini ifade etti.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin nisan sonunda iki ülke arasındaki sınırda yapılacak zirvede görüşme konusunda mutabakat sağlamasını değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Kore yarımadasındaki süreçteki ilerleme, Pyongyang'ın başarısı. ABD'nin bundan sonraki eylemleri, Pyongyang'a hangi rolde ihtiyaç duyduğunu gösterecek: ya tehdit ya da anlaşma yapabilirliğini gösterme fırsatı" dedi.

'ARTIK TOP ABD'DE'

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki olimpiyatlara üst düzey bir heyet gönderdiğini ve Kim Jong-un'un Güney Korel ile ilk kez bir görüşme yaptığını anımsatarak, "Birincisi, Pyongyang, Kore yarımadasında inisiyatifi ele geçirdi. İkincisi, Güney Kore ile sorunlarını çözüyor. Artık top ABD'de" yorumunu yaptı.

'KUZEY KORE'YE SADECE ABD GÜVENLİK GARANTİSİ VEREBİLİR'

Rus senatör, ABD'nin bu aşamada oynayacağı rolü şöyle özetledi: "Güney Kore, hatta BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi veremez. Bunu ancak ABD verebilir. Zira Pyongyang için ana tehdidi yaptırımları artıran ve güç kullanma tehdidinde bulunan Washington oluşturuyor. Kuzey Kore'nin ABD'ye hangi rolde daha faydalı olacağını anlayabileceğiz: (İran, Rusya, Suriye gibi) tehdit rolünde veya ABD'nin küresel güç olarak anlaşma yapabilirliğini, esnekliğini ve sorumluluğunu gösterme fırsatı. Bence ABD, düşmana daha fazla ihtiyaç duyuyor."

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin nisan sonunda iki ülke arasındaki sınırda yapılacak zirvede görüşmekte mutabık kaldığı açıklanmıştı. Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak için iki lider arasında kırmızı hat kurulmasında da anlaşılmıştı.

Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.