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    Rus ordusundan S-400'lü tatbikat

    NATO yetkilisi, Türkiye'nin S-400 alımının İttifak için doğuracağı riskleri açıkladı

    © Sputnik/ Alexander Galperin
    Analiz
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    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO'da ciddi bir endişe yarattığını söyleyen NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, bu anlaşmanın NATO için risk oluşturduğunu ifade etti.

    Breaking Defense'e demeç veren Pavel, S-400'lerin NATO sistemlerine uygun olmadığını ve bu nedenle İttifak'ın hava savunma sistemine entegre edilemeyeceğini ve ayrı bir birim olarak kullanılacağını belirtti.

    Pavel'e göre asıl risk unsuru, S-400'ler için veritabanının bir NATO müttefikinin topraklarında toplanacak ve Türkiye'deki NATO'ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olması.

    NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller
    © AFP 2018/ Armend NIMANI
    NATO'dan S-400 açıklaması: NATO sistemlerine entegre edilemiyor
    'S-400 ALMAK, KALAŞNİKOF ALMAYA BENZEMEZ'

    "Muharebeye hazır bir S-400 almak, herhangi eğitimsiz bir asker tarafından kullanılabilecek bir Kalaşnikof tüfeği almaya benzemez. Zira Rus uzmanlar, kompleks radar ve ateş kontrol sistemlerini kullanmayı öğretmek için Türk askerine sahada eğitim verecek" diyen Pavel, bu sayede Rusya'nın Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbarat elde edeceğini vurguladı.

    ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    ABD ve NATO'nun S-400 sistemleri hakkındaki olumsuz açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekiyor.

    S-400
    Sputnik
    Rusya: Türkiye ile imzalanan S-400 anlaşması, her iki tarafı da memnun ediyor
    Son olarak ABD'nin S-400 alımı yapılması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği haberlerini değerlendiren Erdoğan, "Bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilsin. Asgari müştereklerin seviyesi azamiye dönüşsün. Türkiye'yi terör örgütleri ile mücadelesi, S-400 sistemlerini alması dolayısıyla eleştirenler dönük kendilerine baksalar… Yunanistan'a ses çıkarmayacaksın, Türkiye S-400'leri alacağı zaman sizlerden istendiğinde vermeyeceksin, Rusya ile anlaşınca bu yanlıştır diyeceksin. Yaptırım uygulayabiliriz diyeceksin. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz. Biz bu süreçte taviz vermeden kendi hedeflerimize doğru yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, geçen hafta Atina ziyareti sırasında, S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilemediğini belirterek "Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli" demişti.

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    Etiketler:
    S-400, NATO, Rose Gottemoeller, Petr Pavel, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, ABD, Türkiye
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