'ABD'nin Şam'a tehditlerinin nedeni, Suriye'nin ekonomik düzlemindeki kontrolü kaybetmesi'

© AFP 2018/ KENA BETANCUR Haley: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD'nin BM Daimi Temcilcisi Nikki Haley'in Suriye'yi yeniden bombalama ihtimalinden söz etmesini Sputnik için yorumlayan Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, "ABD, Suriye'deki gerilimi basit bir nedenden ötürü artırıyor. Bu, Washington'un Suriye'deki ekonomik düzlemde kontrolü kaybetmesiyle bağlantılı.

Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak eylemleri sonucunda ABD öncülüğündeki koalisyonun bölgedeki etkisinin giderek azaldığına işaret eden Muhin, Şam'a yöneltilen tehditlere bu nedenle ihtiyaç olduğunun altını çizdi.