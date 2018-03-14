‘Türkiye ile BAE arasındaki gerilim enformasyon alanının ötesine geçmeyecek’

Sputnik'e konuşan Uysal, "Sıkça Körfez ülkeleri politikacılarının ağzıyla aslında Batı politika adamları konuşuyor, ki onlar gerçekten Ortadoğu'daki çatışmaların çözümünü düşünmüyor. Batı ülkeleri ve İsrail, kendi çıkarlarını güdüyor. Bunu bilen Ankara politikasını izlemeye devam edecek ve Afrin'deki terörle mücadele operasyonunu sürdürecek. Yani BAE'li bakanın açıklaması hiçbir şey değiştirmeyecek" yorumunda bulundu.

'BU RÜZGAR İSRAİL'DEN ESİYOR'

BAE ile Türkiye arasındaki gerilimin enformasyon alanı dışına çıkmayacağını söyleyen Uysal, "Çünkü BAE'nin medya dışında hiçbir şeyi yok. Türkiye'yle çatışmak için gerçek gücü yok. BAE'nin kendiliğinden konuşmadığını anlamak gerekiyor. Bu rüzgar İsrail ve barış ile güvenliğe ilgi duymayan diğer ülkelerden esiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Uysal, "Şimdi sadece BAE ile bazı sorunlar var" dedi.