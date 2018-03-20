Rus uzman: ABD, Kürtlerden Afrin’in merkezini TSK’ya vermelerini istemiş olabilir

Rus basınına konuşan Şumilin, Kürtlerin savaşabilirliğinin korunmasını isteyen ve Kürtlere güvenen ABD'nin Afrin merkezinin TSK'ya verilmesini talep ettiğini ve Kürtlerin bu talebi yerine getirip merkezi verdiğini ifade etti.

Şumilin "Bunu doğrulayıcı bilgi olmadığı için bunu belirtmek sorunlu. Bu arada ABD açısından, Suriye'deki çıkarları doğrultusunda Kürtlerden Afrin'deki mevzilerinden çekilmelerini tavsiye etmesi mantıklı. ABD'nin bunun için sebepleri var" dedi.

Şumilin, ABD'nin bunu talebi iletmesindeki başlıca nedeninin askeri teknik açıdan ümit vaat eden partnerleri olan Kürtlerin namını korumak istemesi olduğunu ifade etti.

‘ABD HEM KÜRTLERİ DESTEKLEYİP HEM DE YENİLGİLERİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞ OLAMAZ'

Şumilin "ABD'liler Kürtlerin kendilerini ihanetle suçlaması için hiçbir nedeni olsun istemiyor. Aksi takdirde ABD, Suriye'de kendi meselelerini çözmek için Kürtlere güvenemez. Suriye'nin doğusunda Kürtleri destekleyip aynı zamanda kuzeyde de Kürtlerin yenilmelerine yeşil ışık yakmış olamazlar. Bu mantıksız" dedi.

Böyle bir adımın ABD'ye Ankara'nın Suriye'deki operasyonlarını yumuşak bir şekilde frenleme imkânı da vereceğini belirten Şumilin, "Türkler, Suriye'deki askeri operasyonuna oldukça aktif bir şekilde devam ediyor. ABD'liler için de Türkiye ile olan anlaşmazlıklarını çözmek önemli. Yoksa Esad rejimine yükledikleri suçlamaların aynılarını öyle ya da böyle Türklere de yüklemeleri gerekecek" dedi.