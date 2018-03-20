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    ÖSO güçleri-Afrin

    Washington Post: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Analiz
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    Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı.

    'WASHINGTON'IN ŞAŞKIN ROLÜNÜ GÖSTERDİ'

    "Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla analizde, Türkiye'nin "George Orwell eserlerinden çıkmışçasına" Zeytin Dalı adı verdiği operasyonun "Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği" vurgulandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan: Batı'yı kırmadık, Afrin operasyonunu 2 ayda bitirdik
    YPG'nin ABD'de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından radikallerin etkin olduğu bölgede seküler ve "liberal" bir ekip olarak görüldüğünü belirten Tharoor, Türkiye'nin YPG'ye verilen desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördüğünü yazdı.

    'ABD OPERASYONU SONLANDIRACAK ETKİYE SAHİP DEĞİLDİ'

    Tharoor, "Operasyon başladığında Afrin'deki Kürtler yalnız olduklarını fark etti, tarihin başka anlarında Orta Doğu'daki diğer Kürtler gibi" diye yazdığı analizine şöyle devam etti:

    "ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi. Haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu.

    Bekir Bozdağ
    © AA/ Emre Şenoğlu
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    'İŞKEMBEDEN SALLAMA POLİTİKASI'

    "Washington Merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor.

    "Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump IŞİD'i bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor.

    'ÜST DÜZEY YETKİLİ, DSG İLE ESAD'IN ANLAŞMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU'

    "Washington Post'tan Paul Sonne ve Karen DeYoung, üst düzey bir yetkilinin Demokratik Suriye Güçleri'nin Esad ile bir anlaşmaya varması gerektiğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmak istemediğini söylediğini yazdı. Yetkiliye göre DSG ve Esad ortak hedefleri paylaşıyor: Muhalifleri, IŞİD'i ve Türk güçleri Suriye'den çıkarmak.

    TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
    © AA/ Amir eş Şami
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    "Bir diğer yetkili ise Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden güçsüz olduğunu söylüyor. Bunun gibi fikir ayrılıkları Washington'ın bölgedeki faaliyetleri için sorun yaratmaya devam ediyor.

    'TÜRKİYE GÖLE BİR TAŞ ATTI, DALGALAR KISA SÜREDE DİNECEK GİBİ DEĞİL'

    "National Interest'e yazan Seth Frantzman, 'ABD Suriye'de bir güven kriziyle karşı karşıya. 2017 sonbaharında IŞİD karşıtı operasyonlar nihayete erene kadar iyi giden politikası şimdi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Washington'ın Suriye'deki faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor' diyor.

    "Washington faaliyetlerini sonlandırmasa da Suriye'de inisiyatif alan bölgesel güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılıyor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'Türkiye göle bir taş attı' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kısa sürede dinecek gibi gözükmüyor."

    Etiketler:
    Washington Post, YPG, Afrin, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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