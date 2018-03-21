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    Officials in protective suits check their equipment before repositioning the forensic tent, covering the bench where Sergei Skripal and his daughter Yulia were found, in the centre of Salisbury, Britain, March 8, 2018

    ‘Skripal’in zehirlenmesinde kullanılan madde İngilizler tarafından kolayca üretilebilir’

    © REUTERS/ Peter Nicholls
    Analiz
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    ‘Noviçok’ olarak bilinen A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, maddenin Rusya’da üretilmediğinin kolayca tespit edilebileceği için Londra’nın zehirlenmeyle ilgili numuneleri Moskova’ya vermediğini söyledi. Rink, A-234’ün İngilizler tarafından kolayca üretilebileceğini ifade etti.

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    © Sputnik/ Ilya Pitalev
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    Sputnik'e konuşan Rink "İngilizler neden Moskova'ya numuneleri vermeyi reddettiğini sanıyorsunuz? Zira uzmanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, üretim teknolojisi az da olsa değişiyor. Numuneleri vermeleri halinde kullanılan teknolojinin Rus teknolojisi olmadığı hemen anlaşılacaktır" dedi.

    İngiltere'den alınacak numunenin parmak izi gibi olacağını belirten Rink, "Numuneden zehrin Rusya'da üretilmediği kolaylıkla anlaşılabilir" ifadesini kullandı.

    ‘İNGİLİZLERİN A-234 TEKNOLOJİSİNE ERİŞİMİ VAR'

    Rink, İngiliz kimyasal silah uzmanlarının A-234 teknolojisine erişimi olduğunu ve İngiliz uzmanların Skripal ve kızının zehirlenmesinde maddeyi kullanmış olabileceğini de söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov
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    Rink "Profesyonellerin genellikle Noviçok gibi bir teknoloji için erişimi var. Herhangi bir ilaç kuruluşu, kimya kuruluşu maddeyi laboratuvarında üretebilir. İngiltere'de böyle uzmanların olduğu kesin. Maddeyi Skripal veya kızının eşyalarına uygulamış olabilirler. Skripal'in mezarlık ziyaretine gideceğini biliyor olmalılar. Bunu İngilizler kolaylıkla yapabilirdi" dedi.

    ‘RUSLAR YAPSAYDI YAŞIYOR OLMAZLARDI'

    Rink, zehirlenme olayının Rus uzmanlar tarafından gerçekleştirilemeyecek kadar profesyonellik dışı olduğunu ifade etti.

    Rink "Olaydaki tüm kişiler hala yaşıyor, Rusların bu olayda yer aldığını hayal etmek zor. Profesyonel olmayan Rus bir ajan bile Rusya kaynaklı, Rusça isimli bir maddeyi kullanmaz. Daha uygun birçok madde var. Önemsiz bir hedefe füze fırlatıp hedefi ıskalamak üst düzey bir aptallık" dedi.

    ‘RUSYA'NIN SKRİPAL'İ ZEHİRLEMEK İÇİN BİR NEDENİ YOK'

    Rink, Skripal'in 2010 yılında ABD-Rusya casus değiştirme programında olduğunu ve ne Rusya'ya ne de İngiltere'ye verecek önemli bir bilgisinin artık olmadığını söyledi.

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    Rink "Skripal Moskova'nın ilgi alanında değildi. Ayrıca zamanlama Rusya için fazlaca kötü. Olay Rusya'daki başkanlık seçimlerinden birkaç gün ve FIFA Dünya Kupası'ndan kısa süre önce gerçekleşti" dedi.

    İngiltere, Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etmiş ve 23 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi kararı almıştı. Moskova, inceleme için olaydan numuneleri talep etmişti, ancak Londra bunları göndermeyi reddetmişti.

    Etiketler:
    A-234, Noviçok, Leonid Rink, Sergey Skripal, İngiltere, ABD, Rusya
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