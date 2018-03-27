Rus uzman: Türkiye giderek güçlenen bir ülke

Moskova merkezli Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü Semyon Bagdasarov, Türkiye'nin ‘Gökdoğan’ ve ‘Bozdoğan’ adlı ilk balistik füzelerle gerçekleştirdiği başarılı denemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan Bagdasarov, balistik füze denemelerinin Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki konumuna güçlü bir etkisi olmayacağını ifade etti.

Suriye konusunda başarılar elde eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları sayesinde Türkiye'nin zaten giderek güçlendiğini söyleyen Bagdasarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, yaptığı denemelerle elinde füzeler olduğunu gösteriyor, geriye bir de nükleer mühimmat geliştirmek kalıyor. Söz konusu mühimmatı 10-20 yıl içerisinde geliştirirler, bu süre zarfında balistik füze sistemlerini de gelişmiş olur."