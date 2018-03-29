‘Katar Emiri, Moskova’ya koruma almak için geldi’

Katar Emiri Tamim bin Hamad el-Tani’nin Moskova ziyaretini değerlendiren Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan, Ortadoğu’nun en zengin ama en zayıf ülkelerden birinin genç hükümdarının askeri ve politik ‘koruma’ için geldiğini belirtti.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin, Katar Emiri ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü

Katar’ın yaklaşık 1 yıldır, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere komşularının uyguladığı politik ve ekonomik abluka koşullarında yaşadığını belirten Mirzayan, Sputnik’e açıklamasında bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Ortadoğu Enstitüsü’nün değerlendirmelerine göre, Suudi Arabistan’a karşı ekonomik savaşı sürdürmek için Katar’ın yeterli kaynağı var ama politik anlamda konumu o kadar güçlü değil. Özellikle ABD’nin müdahale ettiği bir durumda. Washington, Körfez müttefikleri arasında uzun süreli çatışmayı hoşnutsuzlukla takip ediyor. Bu çatışma ABD’nin imajını zedeliyor. Zira Körfez ülkelerinin Washington’un sözünden çıkmadığına inanılıyordu ama Katar bu kuralı bozdu. Üstelik ABD’nin çıkarlarına zarar veriyor, çünkü İran’la giderek kötüleşen ilişkiler bağlamında birleşik Körfeze ihtiyacı var.

'TRUMP, YEREL İSİMLERLE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYOR'

Tam da bu yüzden Trump şimdi tüm yerel hükümdarlarla özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Önümüzdeki Mayıs ayında da onları Camp David’de toplayacak ve çatışmayı çözmeye çalışacak. Bu bağlamda, Rex Tillerson’un görevden alınması Katarlı elitleri üzmüştür. Sayın Tillerson, Katar’a ablukaya karşıydı ve belli bir seviyede Trump’ın Körfez işlerindeki duruşunu dengeliyordu.

'ABD, KATAR'A BASKI YAPACAK'

Şimdi de görünüşe bakılırsa ABD Başkanı, Katar’a baskı yapacak. Körfez ülkelerinin saldırılarına Trump’ın baskısı eklenirse Katar’ın işi zor olacak. Bu yüzden Moskova’ya ihtiyaç duyuyor. Maksimum hedef, Rusya’nın tam politik desteğini almak. Minimum hedef de bazı anlaşmaların sağlanması ve ardından bu anlaşmaların Trump’a baskı aracı olarak kullanılması. Amerikalılar zaten Katar’ın ülkeye Türkleri almasından rahatsızdı, şimdi bir de Ruslar çıktı başlarına.

'İRAN'LA SAVAŞ OLASILIĞI VARKEN…'

Ayrıca ABD’nin Katar’daki askerlerini geri çekeceği söylentileri yayılıyor. Washington bu söylentileri reddetse de İran’la savaş olasılığı varken üssün, İran dahil herkesle iyi geçinmeye çalışan Katar yerine İran’a düşman bir ülkede bulunmasını istediği ortada.

© REUTERS/ Katar Haber Ajansı Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat

Türk üssü Katar Emiri için yeterli değil. Onun daha sistemli ve öngörülebilir güvenlik garantöre ihtiyacı var. Topraklarını işgal etmeyecek bir garantöre. Emir Tamim’in Rusya ve S-400 sistemlerine ihtiyacı var. Diplomatik sorunların çözümü için Rusya’ya ihtiyacı var. Ancak Rusya’nın saf fedakarlıktan hareket etmeyeceği ortada.

'MOSKOVA'NIN KATAR YATIRIMLARINA İHTİYACI VAR'

Ticaretin artırılması yeterli değil, Moskova’nın Katar yatırımlarına ihtiyacı var. İki ülke bilim ve eğitim alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca Katarlılar, Vnukovo Havalimanı’nın yüzde 25’lik payını almak istiyor. İlgili anlaşmanın yaklaşık 2 ay sonra imzalanması bekleniyor.

Ancak Katar’ın sadece Moskova’ya değil, Rusya’nın Müslüman bölgelerine de yatırım yapması bekleniyor. Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin lideri Yunus Bek Yevkurov, geçtiğimiz şubat ayında Katar’ı ziyaret ederek yatırım konusunda ön anlaşmaya vardı. Görünüşe bakılırsa söz konusu olan tarım programları.

Eğer Katar gerçekten de Rusya’ya Kuzey Kafkasya’yı kalkındırmakta yardımcı olmaya hazırsa Moskova da Katar’a bağımsızlığını korumaya yardımcı olmaya hazır olacak."