Rus uzman: Fransa, artık eski rolünde olmadığını kabullenemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek ve DSG ile Türkiye arasında arabuluculuk açıklamasını değerlendiren Rus Ortadoğu uzmanı ve gazeteci İsrael Şamir, Paris yönetiminin artık eski rolünde olmadığını kabullenemediğini belirtti.

© REUTERS/ Zoubeir Souissi Fransa'dan Türkiye ve DSG arasında arabuluculuk teklifi

Sputnik'e demeç veren Şamir, "Fransa, her zaman Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bir rol oynama çabası içinde. Fransızlar hakimiyetini sürdürmeleri, büyük oyunda yer almaları ve bir manevra yaparak bundan kazanç elde etmeleri gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNCEKİ ROLÜNÜ OYNAYAMADIĞINI KABULLENEMEYEN AVRUPALI SÖMÜRGECİ'

Fransa'nın Lübnan'da gerçekten koz sahibi olduğunu ve nüfuzu bulunduğunu ve Kuzey Afrika'da güçlü kozlara sahip olmayı umduğunu kaydeden Şamir, "Fas'taki pozisyonlarını korudular. Cezayir'de de belirli bir konuma sahiplerdi. Yani Fransa, önceki rolünü artık oynayamadığını kabullenemeyen Avrupalı büyük sömürge devletlerinden biri durumunda" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta aralarında YPG'lilerin de bulunduğu bir heyetle Elysée Sarayı'nda ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediği belirtilmişti.