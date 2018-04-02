Rus uzman: Fransa, artık eski rolünde olmadığını kabullenemiyor

'ÖNCEKİ ROLÜNÜ OYNAYAMADIĞINI KABULLENEMEYEN AVRUPALI SÖMÜRGECİ'
Fransa'nın Lübnan'da gerçekten koz sahibi olduğunu ve nüfuzu bulunduğunu ve Kuzey Afrika'da güçlü kozlara sahip olmayı umduğunu kaydeden Şamir, "Fas'taki pozisyonlarını korudular. Cezayir'de de belirli bir konuma sahiplerdi. Yani Fransa, önceki rolünü artık oynayamadığını kabullenemeyen Avrupalı büyük sömürge devletlerinden biri durumunda" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta aralarında YPG'lilerin de bulunduğu bir heyetle Elysée Sarayı'nda ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediği belirtilmişti.
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