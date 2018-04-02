‘Türkiye’nin Balkanlar politikası değişiyor’

Starovic, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013'te Kosova'nın Prizren kentinde yaptığı konuşmada, ‘Kosova Türkiye'dir, Türkiye de Kosova'dır' demişti. 2017'de ise Büyük Arnavutluk'un kurulması yönünde her türlü fikri katiyen reddetti" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ DIŞ POLİTİKA KONSEPTİNE UYUYOR'

Önceki dönemlerden farklı olarak Priştine'ye desteğin artık ‘ağabey' formatında değil Türkiye'nin ulusal çıkarlarını karşılayacak derecede olacağını söyleyen Sırp uzman, "Ve bu, çok daha kendinden emin olan ve tüm cephelerde bağımsız karar almak isteyen Türkiye'nin yeni dış politika konseptine uyuyor" dedi.

KOSOVA'DAKİ FETÖ GÖZALTILARI

Kosova'daki FETÖ gözaltılarını değerlendiren Starovic, Ankara'nın Priştine'den FETÖ sanığının iadesini talep ettiğini ama bu sürecin uzadığını hatırlatarak şunu söyledi:

"Şimdi Ankara, farklı davranmaya ve çok sert biçimde operasyon düzenlemeye karar verdi. Bir gün içinde, Türk polis ve istihbarat güçleri FETÖ sanığını Kosova'da gözaltına alarak ülkeden çıkardı. Operasyonun Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde düzenlendiği ifade edilse de detaylar halen sır gibi saklanıyor."

Kosova yönetiminin bu olaydan hoşnut olmadığını kaydeden Starovic, "Priştine'nin uluslararası düzeydeki konumu kötüleşiyor. Kosova toplumuna ve genel olarak Kosova'nın bağımsızlığının sponsorları dahil uluslararası topluma, bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin bu sözde bağımsızlığa nasıl yaklaştığı sergilendi" yorumunda bulundu.