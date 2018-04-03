Erdoğan-Putin görüşmesi ve üçlü zirvede ne konuşulacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uçak krizinden sonra 9. kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Ankara'da yarın ise Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 2. kez üçlü zirve yapılacak.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Erdoğan ve Putin 20 ay içinde 9. kez bir araya geliyor

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in seçimleri kazandıktan sonra Ankara'ya yapacağı bu ilk ziyarette Erdoğan'la birlikte katılacağı Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısında ikili ilişkilerin arttırılması konusuna değinilecek.

Konuyla ilgili Russia Today'e (RT) açıklamada bulunan Rusya Ortadoğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Başkanı Vladimir Avatkov, görüşmelerde ele alınabilecek konuları değerlendirdi.

Avatkov, "İki liderin hiç tartışmasız konuşacakları var. Bunlar Akkuyu nükleer santrali, S-400 sevkiyatı, Türkiye'nin giderek ABD yanlısı olmaktan çıkıp kendi çıkarı içinhareket etmesi doğrultusunda güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları" dedi.

'İNGİLTERE, TÜRKİYE İLE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİREMEDİ'

Avatkov, ABD ve çok sayıda AB ile NATO üyesi ülkenin, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Sktripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalara destek verip Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşın, Türkiye'nin böyle bir adım atmamasına değindi.

Avatkov "Türkiye'nin İngiltere'nin talebine rağmen diplomatlarımızı sınır dışı etmemesi önemli. İngiltere, geçmişte olduğu gibi Türkiye ile bizi karşı karşıya getirmeyi başaramadı" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN KİMİN TERÖRİST OLDUĞU KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI VAR'

Bir önceki üçlü zirvede terörle ortak mücadele ve Suriye'de siyasi istikrar konusunda işbirliğini konuşan liderlerin bu kez daha önce varılan anlaşmaların uygulanması ve 30 Ocak'ta Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınan kararları ele alması bekleniyor.

Avatkov "Mevcut farklılıklara rağmen, Astana sürecinde gelişen, Soçi'de ve şimdi de Ankara'da devam eden mantık üzerinden hareket edilmeli" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de hangi grupların terörist olduğu konusunda fikir ayrılıkları olduğunu belirten Avatkov, şunları söyledi: "Rusya ve İran'dan farklı olarak Türkiye, Suriye ordusunun Doğu Guta'daki operasyonunu eleştirdi. Öte yandan İran'ın desteğiyle Suriyeli muhalif güçler Mart 2018'de Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatını gerçekleştirdiği Afrin'e girme girişimde bulundu. Moskova ve İran için Doğu Guta'daki militanlar teröristken, Ankara için Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) yönelimi olan Suriyeli Kürt gruplar terörist."

'BU GÖRÜŞME RUS DİPLOMASİSİNİN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI OLACAK'

Avatkov açıklamalarına "Bu arada tüm taraflar Ortadoğu'da yeni bir güvenlik yapısı oluşturulması için uzlaşma arayışında. Bu nedenle sonucu ne olursa olsun bu görüşme Türkiye ve İran gibi daha önce birbirine karşıt, barıştırılamaz iki tarafı aynı masaya oturtan Rus diplomasisinin önemli bir başarısı olacak" sözleriyle devam etti.