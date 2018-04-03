Rus uzman: Fransa’nın özel kuvvetlerini Suriye’ye gönderme kararı, Türkiye’yi caydırma politikasının parçası

© REUTERS/ Zoubeir Souissi Fransa'dan Türkiye ve DSG arasında arabuluculuk teklifi

Rus basınına demeç veren Lukyanov, Fransız özel kuvvetlerinin Menbiç'e gönderilme kararını değerlendirerek, ‘Söz konusu adımla Suriye'deki bütün ABD'li askerlerin yerine Fransız askerlerinin yerleştirilmesinin hedeflendiğini hiç sanmıyorum, çünkü ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı Fransa'nınkinden çok daha büyük. Farklı değerlendirmelere göre, Suriye'deki Fransız asker sayısı 200 ile 800 kişi arasında değişiyor. Bu arada ABD'li asker sayısı yaklaşık 2 bini buluyor' ifadelerini kullandı.

'FRANSIZ ASKERİNİN TSK ASKERİ İLE ÇATIŞMAYA GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Fransız özel kuvvetlerinin Menbiç'e gönderilmesini askeri adımdan çok Türkiye'yi Suriye'de caydırma amaçlı siyasi girişim olarak değerlendiren Lukyanov, sözlerine şöyle devam etti: ‘Fransız özel kuvvetlerinin Menbiç'e gönderilmesi Paris tarafından Suriye'de siyasi varlığın unsuru olarak görülüp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki hamlelerine yönelik bir nevi caydırma faktörü olarak algılanıyor. Duyduğuma göre, Fransa 50 özel kuvvet askerini göndermeyi planlıyor. Bana göre, bu rakam yeterli, çünkü Fransız askerlerinin TSK veya Türkiye tarafından desteklenen silahlı gruplar ile doğrudan çatışmaya girmesi kesinlikle söz konusu değil'.

'PARİS, TÜRK YETKİLİLER İÇİN KORKULUK GÖREVİ GÖRÜYOR'

Uzman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuyla ilgili açıklamalarının planlanan özel kuvvet gönderilmesinin her şeyden önce güç gösterisi niteliği taşıyan bir hamle olduğunu kanıtladığına dikkat çekerek, ‘Macron'un bu yöndeki girişimi, Ankara'ya yönelik siyasi mesaj niteliği taşıyor. Paris, Türk yetkilileri için bir nevi ‘korkuluk' rolünü üstlenmekle TSK'nin Menbiç'e doğru ilerlemesi halinde Fransız askerleriyle karşı karşıya gelmek ve bunun sorumluluğunu taşımak zorunda kalacağı uyarısında bulunmuş oluyor. Çünkü söz konusu durumun yaşanması halinde bu bir NATO üyesinin başka üyesine saldırısı olarak değerlendirilecekti' ifadelerini kullandı.