ABD Suriye’den çekilmeyi redderken, cihatçılar Bağdadi’ye biatlarını yeniledi, bu iki gelişme bağlantılı mı?

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, North Carolina'daki Duke Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, yakın zamanda Suriye’den çekilmeyi planlamadıklarını açıkladı. Öte yandan aynı süreçte IŞİD'in, liderleri Ebubekir el Bağdadi'ye bağlılık yeminlerini yenilemesiyle birlikte, bu iki gelişme arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Raid el-Masri, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "(ABD Başkanı) Donald Trump’ın, Suriye’den çekildikleri yönündeki açıklaması ve sonrasında bu açıklamanın iptal edilmesi, tüm bunlar, çeşitli politik güçler ve askerlerin alınan kararlar üzerindeki baskının sonucu oldu. Bunun jeopolitik anlamı da var. Trump’ın açıklaması, Suudi Arabistan’dan ek finansmanın alınması için provokasyon oldu. Yeni finansmana karşılık Amerikalılar Suriye’deki askeri operasyonu sürdürdü. ABD idaresi, Suriye’deki varlıklarının siyasi çözümün ve askeri operasyonun seyrini etkilemediğini biliyor. Ancak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman böyle ucuz provokasyon oynandı. Prens tamamen ABD ve İsrail’in belirlediği plana göre hareket ediyor."

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Mısırlı siyaset bilimci Mulhem el-Han da ABD’nin Suriye’den çekilme açıklamasını IŞİD’in yeniden etkinleşmesine bağlıyor. Sputnik’e konuşan el-Han, “IŞİD’in açık biçimde Ebubekir el-Bağdadi’ye desteğini dile getirmesi kendiliğinden olmadı. Birileri bunu planladı, destekledi ve bu ‘biat’ kampanyasını başlattı. Yeni finansmanla ilgili konuşmalar başlar başlamaz teröristler aktif hale geldi. Şimdi onların finansman kaynaklarını yakından takip etmek gerekiyor” dedi.

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