Kommersant: Rusya ve ABD, Suriye’de askeri çatışmanın eşiğinde

Gazetenin konuya ilişkin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘benzeri görülmemiş katı şekilde' Rusya'yı suçladığı ve Moskova'nın ‘büyük bedel ödemesi gerekeceğini' belirttiği ifade edildi.

Gazeteye göre Rus-Amerikan ilişkilerinde giderek derinleşen kriz ortamında ABD, iki ülke arasında doğrudan askeri çatışmaya yol açabilecek daha fazla zıtlaşma kararlılığı sergiliyor.

Bu arada Şam ve Moskova, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddiaları, uydurma haber olarak nitelendirerek kesin bir dille reddediyor.

'İLK SUÇLAMANIN İNGİLTERE'DEN GELMESİ TESADÜF DEĞİL'

Kommersant'a göre, Duma kentindeki olayın farklı yanı, Rusya ile ABD ve genel olarak Batı arasındaki ilişkilerde giderek derinleşen ve Skripal olayı dolayısıyla yeni bir düzeye ulaşan kriz ortamında meydana gelmiş olması. Gazete, bu bağlamda Doğu Guta'da yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili Rusya'ya suçlama yönelten ilk ülkelerden birinin İngiltere'nin olmasının bir tesadüf eseri olmadığını yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha geçen ay, Trump yönetiminin Suriye'de güç senaryolarını hayata geçirme olasılığının giderek daha gerçekçi olmaya başladığı konusunda uyardığını belirten Kommersant, Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy'un ABD ve müttefiklerinin Suriye ordusuna saldırı düzenleme hazırlığında olduğuna dair belirtiler görüldüğünü açıkladığını ifade etti.

'RUSYA'YA KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK'

Öte yandan Suriye'deki kriz, Moskova ile Washington arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynağın Kommersant'a verdiği bilgiye göre Beyaz Saray'da, Trump'ın radikal görüşleriyle bilinen yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sunacağı Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar bu hafta görüşülecek.

'ABD'NİN SALDIRI HAZIRLAMAK İÇİN FAZLA ZAMANA İHTİYACI YOK'

Kommersant'ın askeri kaynağı ise, ABD'nin Suriye'ye hemen bir füze saldırısı yapmaya hazır olduğuna dair açık bir kanıt şimdilik bulunmadığını, fakat ABD Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir saldırıya hazırlık için fazla zamana ihtiyaç duymadığını, zira İspanya'daki Rota donanma üssünde, her biri 2.5 kilometre yol kat etme kapasitesine sahip olan en az 50 adet Tomahawk seyir füzesi taşıyan Donald Cook destroyerinin bulunduğunu söyledi.

ABD'nin olası bir füze saldırısı kararını önümüzdeki hafta başında ulusal güvenlik danışmanlarının raporlarını sunduktan sonra alabileceğini belirten Kommersant, Doğu Guta'da ve Suriye'nin diğer bölgelerinde Rus askeri danışmanlarının bulunduğunu ve bu durumda en önemli şeyin bu kişilerin ölümüne izin vermemek olduğunu vurguladı.