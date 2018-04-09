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    S-400 hava savunma sistemi

    Rus uzman, Erdoğan'ın S-400 kararlılığını yorumladı

    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
    Analiz
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    Moskova merkezli Yenilikçi Gelişim Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'a yönelik yaptırımlara rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma konusundaki kararlılığını değerlendirdi.

    Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Semyonov, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak politikasında ve eylemlerinde çok çeşitlilik sergiliyor. Bu eylemler, Ankara'nın bazı konularda bağımsız hareket ettiğini ortaya koyuyor. Ancak Türkiye'nin savunma alanında tam bağımsız olamayacağı da aşikar. Bunun yanında Türkiye'nin ABD hava savunma sistemleri alma isteği, farklı silahlar kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    'RUSYA İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME İSTEĞİNİN BİR KANITI'

    S-400 Triumph air defense system during Victory military parade in Moscow
    © Sputnik/ Alexandre Vilf
    'Türkiye'ye S-400 teslimatını 2020'ye kadar tamamlamak için çabalıyoruz'
    Semyonov'a göre Erdoğan'ın açıklaması, Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam etme istediğinin bir kanıtı.

    Rus uzman, "Elbette bu adım, Moskova'ya gönderilen olumlu bir sinyal. Türk tarafı, silah alımı konusunda Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu gösteriyor. Bu durum, Türk-Rus ortaklığının askeri-teknik işbirliğiyle pekiştiğinin bir işareti" dedi.

    Bugün Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    Türkiye, S-400'den başka hangi Rus silahlarıyla ilgilenebilir?
    Etiketler:
    S-400, Rosoboronexport, Kirill Semyonov, Rusya
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