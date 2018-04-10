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    S-400

    Rus uzman: Ankara, S-400 kararından vazgeçmeyerek sadece ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor

    © Sputnik/ Mikhail Mokrushin
    Analiz
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    Russia Today’e (RT) konuşan Rus askeri uzman, emekli albay Viktor Litovkin, Ankara’nın ABD’den gelen tepkilere rağmen Rusya’dan S-400 satın alma kararından vazgeçmeyerek, bağımsız ve ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
    Rus uzman, Erdoğan'ın S-400 kararlılığını yorumladı
    Türkiye, ABD ve Batı'nın rahatsızlığına rağmen Rusya'dan S-400 satın alma kararından vazgeçmedi.

    ABD'nin Rusya'ya karşı getirdiği yeni yaptırımlar gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki ekonomi forumunda yaptığı konuşmada Rusya'dan S-400 satın alma kararlarından caymayacaklarını belirtti. Erdoğan, güvenlik konusunda bağımsız karar almaları gerektiğini vurguladı.

    Konuyla ilgili Russia Today'e (RT) konuşan Rus askeri uzman, emekli albay Viktor Litovkin "Bu tavırla ilk olarak Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve kendi çıkarları lehine hareket ettiği gösteriliyor. Ancak bu arada Rusya ile ilişkilerin gelişimindeki gidişatın ve dünyanın en iyi füze savunma sistemini satın almak istediklerine de dikkat çekiliyor. S-400 gibi bir savunma sistemi başka hiçbir yerde yok" dedi.

    ‘TÜRKİYE, RUSYA'DAN SİLAH SATIN ALMAYA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

    S-400 Triumph air defense system during Victory military parade in Moscow
    © Sputnik/ Alexandre Vilf
    'Türkiye'ye S-400 teslimatını 2020'ye kadar tamamlamak için çabalıyoruz'
    Moskova merkezli Yenilikçi Gelişim Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semyonov da Türkiye'nin böylece ABD'den bağımsız hareket ettiğini ve her türlü silahı almaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

    Semyonov "Türkiye Rusya ile silah satın alma konusunda işbirliğine hazır olduğunu gösteriyor. Böylece ayrıca Rusya ile Türkiye'nin askeri-teknik alanda işbirliği olduğu gösteriliyor" dedi.

    Türkiye'nin NATO üyeliği doğrultusunda ABD ile de müttefik olduğunu hatırlatan Semyonov "Türkiye böylece çok yönlülüğünü de ortaya koyuyor. Bu eylemler Türkiye'nin kararlarında bağımsız olduğunu gösteriyor. Ancak Ankara'nın savunma alanında tam bir bağımsızlığa ulaşamayacağı anlaşılıyor. Türkiye, S-400'ün dışında ABD'li savunma sistemleri ile de ilgileniyor. S-400 bunlara ek olacak" sözleriyle devam etti.

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    Etiketler:
    S-400, Viktor Litovkin, Türkiye, Rusya
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