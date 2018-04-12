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    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Fotoğrafta, Rakka'da görevli bir ABD askeri görülüyor.

    Rus uzman: ABD, olası bir Suriye saldırısında Kürtlerin kontrolündeki bölgelerdeki üslerini kullanabilir

    © AP Photo / Hussein Malla
    Analiz
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    Rus gazeteci ve doğu bilimci Andrey Ontikov, Suriye'de olası bir saldırı gerçekleşmesi halinde ABD'nin ülkenin kuzeyinde, Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerdeki üslerini kullanabileceğini söyledi. Ontikov, Türkiye'nin de bölgedeki bir çatışma halinde kenarda durmayacağını, ancak itidalli davranmasını umduğunu ifade etti.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Washinton'ın olası bir Suriye saldırısına başlaması halinde İncirlik Üssü'nü kullanıp kullanmayacağı konusunun görüşüleceğini söyledi.

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
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    Rus gazeteci ve doğu bilimci Andrey Ontikov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Şam'a yönelik malum tutumuna rağmen, Ankara poziyonunu Rusya'nınkine yönlendirecek. Henüz ABD'nin İncirlik'i kullanması için bir ön koşul mevcut değil. Genel anlamda ABD'nin eylemleri olası saldırıların donanma üzerinden gerçekleştirileceğine işaret ediyor. Washington ayrıca muhtemelen Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan üslerini de kullanacak. Ancak bunlar büyük ihtimalle yardımcı görevi görecek" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Suriye'de saldırıya geçmesi halinde Kürtlerin tehdit altında kalabileceğini belirten Otnikov, "Zira ABD'nin saldırganlığı küresel çatışmalara gebe. Kürtlerin Ortadoğu ülkelerinin yönetimleriyle olan ilişkilerini, yaşadıkları yerleri göz önünde bulundurduğumuzda potansiyel bir saldırının hedefi olabilecekleri anlaşılıyor. Bu doğrultuda ABD'nin saldırı olasılığı Kürtlerin çıkarlarına uygun değil" dedi.

    'ANKARA, ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEMELİ'

    ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan, Trump ile telefonda Suriye'deki son gelişmeleri görüştü
    Otnikov'a göre, olası bir çatışmada Türkiye itidalli davranacak.

    Türkiye'nin sergileyebileceği tavıra da değinen Otnikov, şunları söyledi: "Burada öncelikle, yalnızca ABD'nin Suriye'de operasyon gerçekleştirmesi değil, uydurma bir bahane ile BM üyesi bir ülkeye saldırı söz konusu. Türkiye gibi diğer aktörlerin eylemleri de büyük ölçüde Rusya'nın tavrına bağlı olacak. Rusya ise açık bir şekilde yalnızca Suriye'ye uçan füzeleri değil, taşıyıcılarını da vuracağını belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin itidalli olup başka bölge ülkeleri gibi ateşe körükle gitmeyeceğine inanmak istiyorum. Bununla birlikte olası bir çatışmada Ankara'nın kenarda durmayacağı açık."

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    Etiketler:
    BM, NATO, Andrey Ontikov, Hami Aksoy, Jens Stoltenberg, İncirlik Üssü, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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