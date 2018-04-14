Türkiye, S-400’den vazgeçmeye hazır değil: ‘Mesele kapanmış sayılabilir’

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Eski Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, Türkiye'nin rasyonel bir seçim yaptığını belirterek, "Aslında Ankara aynı fiyata, Patriot'a kıyasla daha mükemmel bir hava savunma sistemi alıyor" dedi.

'TÜRKİYE'YE POLİTİK BASKI YAPILIYOR'

© Sputnik / Alexandre Vilf Suriye’deki S-400’ler: Üçüncü dünya savaşını önleyebilecek sistemler

ABD'nin S-400 sevkiyatına engel olamayacağını söyleyen Bijev, "ABD, Türkiye'nin S-400'ü almaması için her şeyi yapacak. Elbette Türkiye'ye politik baskı yapılıyor. ABD'nin baskı aracının çok olduğunu kabul etmek gerekir. Öncelikle finansal araçlar. Ama görüşüme göre, S-400 meselesi kapanmış sayılabilir. Türkiye, anlaşmayı bozma niyetinde olmadığını net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Rus askeri uzman Yuriy Knutov da ABD'nin, Türkiye'nin S-400 ile silahlanacağı konusunda çok ciddi tedirginlik yaşadığını belirterek Rus hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye NATO'dan bağımsız hava ve füze savunmasını oluşturma fırsatını sağlayacağını dile getirdi.

'S-400 ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE PATRİOT'U ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GEÇİYOR'

RT'ye konuşan Knutov, S-400 sayesinde Türkiye'nin havada büyük üstünlük kazanacağını belirterek, "Triumf, kendine yeterli bir sistem. S-400 bataryaları, muharebe görevini etkili biçimde yerine getiriyor. Türkiye, hava savunma sistemimizi, Amerikalılara nispet olsun diye almıyor. S-400, özellikleri açısında Patriot'u önemli ölçüde geçiyor. Üstelik Türkiye'ye teknolojiye erişim sunulacak. Bu, Türkiye için çok elverişli anlaşma. Diğer yandan Moskova daha ziyade politik tercihler elde ediyor. Türk askerler Rusya'da eğitim alacak, yani askeri alandaki ilişkiler yeni düzeye çıkmalı" dedi.