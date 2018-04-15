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    Tomahawk

    Tomahawk gecesi: ABD'nin Suriye'ye 'sembolik' saldırısı

    © REUTERS /
    Analiz
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    ABD öncülüğündeki Suriye saldırısını değerlendiren Rus gazeteciler Andrey Stanavov ve Andrey Kots, Suriye'nin hava savunmasını yoklama niteliğindeki saldırının 'sembolik' anlam taşıdığını belirtti.

    ABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
    © AP Photo / Hassan Ammar
    ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu
    ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin onayını almadan dün sabah erken saatlerde Tomahawk'lar dahil 103 füzeyle Suriye'ye yoğun saldırı düzenledi. Sebep olarak, Suriye yönetiminin Doğu Guta'da kimyasal saldırı düzenlediği iddiası gösterilse de şu ana kadar saldırıyı doğrulayacak hiçbir kanıt sunulamadı.

    Rus gazetecileri Andrey Stanavov ve Andrey Kots, Sputnik için kaleme aldıkları yazıda, olayların nasıl geliştiğini irdeledi:

    DESTOYERLERLERİN HER BİRİ 60 TOMAHAWK FÜZESİ TAŞIYORDU

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas
    Trump'tan Suriye açıklaması: Görev tamamlandı
    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü, Suriye'deki durumu incelemek için 48 saat istemiş, Suriye'ye saldırı sinyalini vermişti. Trump düşünürken ABD Donanması'na ait iki destroyeri Donald Cook ve Porter, Suriye açıklarına yaklaştı. Her biri 60 adet Tomahawk füzesi taşıyordu.

    Ardından hafta sonuna yakın 8 adet P8A Poseidon keşif uçağı, Doğu Akdeniz'de Suriye kıyılarına yakın hava sahasında 24 saat boyunca, dönüşümlü olarak devriye uçuşu yaptı. Uçaklar Rus hava savunma sistemlerinin sorumlu olduğu bölgeye yakınlaşmasa da hedefleri ortadaydı: Saldırı öncesinde bölgede konuşlanmış Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Rus Donanması'na ait birliklerin potansiyelini değerlendirmek.

    'ABD, KÜBA FÜZE KRİZİNDE YAPTIKLARINI TEKRARLADI'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: ABD teröristlere göz yumuyor
    Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Sudakov, "Onlar, Rus hava savunması duvarında, füzelerin bu duvara zarar vermeden geçebileceği delik aradılar. Ayrıca Rus Donanması'nın Akdeniz grubuna ait gemilerin bulunduğu yerleri öğrenmeleri gerekiyordu. Bu gemilerin de hava savunma görevini aldığı unutulmamalı. Amerikalıların eylemleri mantıklı: Onlar, Küba füze krizi sırasında yaptıklarını tekrarladı" dedi.

    Trump, cumartesi sabah erken saatlerde Suriye'ye saldırı emrini verdiğini duyurdu. Ardından İngiltere ve Fransa da ‘ortak harekat' açıklaması yaptı.

    FÜZELER HEDEFE ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ

    Sergey Rudskoy
    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
    Rudskoy: Suriye hava savunma sistemleri 103 füzenin 71'ini önledi
    Saat 03.42'de, ilk seyir (kruz) füzeleri, Rus hava savunmasının sorumlu olduğu bölgeleri yan geçerek Suriye'deki hedeflere doğru uçtu. Kısa sürede, uyuyan Şam'da ilk patlama sesleri duyuldu.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Duvali hava üssüne 4, Dumayri hava üssüne 12, Bley hava üssüne 18, Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı. Tüm füzeler hedefe ulaşmadan imha edildi. Humus'a atılan 16 füzeden sadece 3'ü, Suriye ordusunun kullanmadığı Mezze hava üssüne de 9 füzeden sadece 3'ü isabet etti. Barz ve Caramani yerleşimleri yakınlarındaki hedeflere ise 30 füze fırlatıldı, aralarından sadece 7'si imha edildi.

    RUSYA'YA BİLGİ VERİLMEDİ

    Batı, bu hedefler için Şam'ın ‘askeri kimyasal programında yer alıyorlar' dese de Rusya Savunma Bakanlığı, tesislerin yıllardır kullanılmadığını duyurdu.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov: Kimyasal saldırı iddiaları bir mizansen, arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbaratı var
    Üstelik saldırı olacağı konusunda Rusya'ya önceden bilgi verilmedi. Pentagon, uçuşların güvenliğini sağlama hattı üzerinden standart bilgi verse de ayrıntılara girmedi.

    ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçakları, Suriye'deki sivil ve askeri altyapı tesislerine GBU-38 güdümlü hava bombalarını attı, F-15 ve F-16 savaş uçakları da ‘havadan karaya' füzeleriyle nokta vuruşlarını yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado savaş uçakları da 8 adet Scalp EG füzesini fırlattı.

    Toplamda, ABD savaşa gemilerinden fırlatılan Tomahawk'lar dahil 103 seyir füzesi atıldı. Aralarından 71 füze, Suriye hava savunması tarafından imha edildi.

    SURİYE'DEKİ HEDEFLERE SADECE ABD VE İNGİLTERE SALDIRDI

    Suriye saldırısına katılan Fransız savaş uçakları
    © REUTERS / ECPAD/French Military
    Elysee Sarayı, uçakların üsten kalkış anını yayımladı
    Fransa, saldırıdan birkaç saat sonra, kalkış pistine çıkan Rafale'in görüntüsünü yayınlasa da Rusya Savunma Bakanlığı, Fransız savaş uçaklarının harekata katılmadığını duyurdu. Bakanlığın verilerine göre Suriye'deki hedeflere sadece ABD ve İngiltere saldırdı.

    Uçakların nerden havalandığına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak ABD'nin en büyük üslerinin Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunduğu biliniyor. Aralarından biri Kobani yakınlarında, bir diğeri de Haseke'nin kuzeydoğusunda yer alıyor.

    ABD, bu üsleri kullanarak YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne silah, mühimmat, ilaç ve diğer yardım sağlıyor. Her iki üs, stratejik uçakları kabul edecek yetenekte.

    BOŞA ATILAN YUMRUK

    Toplamda saldırı 1.5 saat sürdü ve saat 05.10'da sona erdi. Saldırı kurbanlarına ilişkin henüz bir bilgi yok. Suriye Genelkurmay Başkanlığı, sadece birkaç yaralı olduğunu duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırı boyunca Şam'daki devlet başkanlığı sarayındaydı.

    Şam'da ABD öncülüğündeki saldırıyı protesto edenler Suriye bayrağının yanı sıra Rusya ve İran bayrakları da açtı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Şam'da hayat normal; Suriye halkı Trump'la alay ediyor
    Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Batı'nın fırlattığı füzelerin büyük kısmı, büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Bunun için 30 yılı aşkın bir süre önce SSCB'de üretilen S-125, S-200 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Buk ve Kvadrat sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi. Oysa Suriye ordusu, Pantsir-S1 gibi modern silahlara da sahip.

    Suriyeliler, tüm bu sistemleri kullanma konusunda gayet başarılı. ABD'nin geçen yıl Şayrat hava üssüne saldırısında Tomahawk füzelerin ancak yarısı hedefe ulaşmıştı. İsrail'in 9 Nisan'da, Palmira yakınlarındaki T-4 hava üssüne fırlattığı 8 adet ‘havadan karaya' füzesinin 5'i imha edilmişti.

    Prof. Sergey Sudakov'un görüşüne göre, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki gücü, Esad ordusu ve Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin son yıllarda elde ettiği başarıları sıfırlayabilecek ezici darbeyi indirmek için yetersizdi. Ancak Batı'nın buna ihtiyacı da yok.

    Rusya'yla doğrudan çatışmanın sonuçlarını bilen ve ciddi gerilimden uzak durmayı tercih eden Pentagon, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmayacak saldırıda bulunma kararı aldı. Tıpkı, geçtiğimiz yılki ‘sembolik' Şayrat saldırısı gibi.

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    Etiketler:
    Tornado keşif uçakları, Kruz füzesi, Tomahawk, ABD Hava Kuvetleri, Rus Uzay ve Hava Kuvvetleri, Sergey Sudakov, Beşar Esad, Donald Trump, Şam, Akdeniz, Doğu Guta, İngiltere, Fransa, Rusya, Suriye, ABD
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