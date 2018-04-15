Tomahawk gecesi: ABD'nin Suriye'ye 'sembolik' saldırısı

Rus gazetecileri Andrey Stanavov ve Andrey Kots, Sputnik için kaleme aldıkları yazıda, olayların nasıl geliştiğini irdeledi:
DESTOYERLERLERİN HER BİRİ 60 TOMAHAWK FÜZESİ TAŞIYORDU
Ardından hafta sonuna yakın 8 adet P8A Poseidon keşif uçağı, Doğu Akdeniz'de Suriye kıyılarına yakın hava sahasında 24 saat boyunca, dönüşümlü olarak devriye uçuşu yaptı. Uçaklar Rus hava savunma sistemlerinin sorumlu olduğu bölgeye yakınlaşmasa da hedefleri ortadaydı: Saldırı öncesinde bölgede konuşlanmış Rus Hava Uzay Kuvvetleri ve Rus Donanması'na ait birliklerin potansiyelini değerlendirmek.
'ABD, KÜBA FÜZE KRİZİNDE YAPTIKLARINI TEKRARLADI'
Trump, cumartesi sabah erken saatlerde Suriye'ye saldırı emrini verdiğini duyurdu. Ardından İngiltere ve Fransa da ‘ortak harekat' açıklaması yaptı.
FÜZELER HEDEFE ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Duvali hava üssüne 4, Dumayri hava üssüne 12, Bley hava üssüne 18, Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı. Tüm füzeler hedefe ulaşmadan imha edildi. Humus'a atılan 16 füzeden sadece 3'ü, Suriye ordusunun kullanmadığı Mezze hava üssüne de 9 füzeden sadece 3'ü isabet etti. Barz ve Caramani yerleşimleri yakınlarındaki hedeflere ise 30 füze fırlatıldı, aralarından sadece 7'si imha edildi.
RUSYA'YA BİLGİ VERİLMEDİ
Batı, bu hedefler için Şam'ın ‘askeri kimyasal programında yer alıyorlar' dese de Rusya Savunma Bakanlığı, tesislerin yıllardır kullanılmadığını duyurdu.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçakları, Suriye'deki sivil ve askeri altyapı tesislerine GBU-38 güdümlü hava bombalarını attı, F-15 ve F-16 savaş uçakları da ‘havadan karaya' füzeleriyle nokta vuruşlarını yaptı. İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait Tornado savaş uçakları da 8 adet Scalp EG füzesini fırlattı.
Toplamda, ABD savaşa gemilerinden fırlatılan Tomahawk'lar dahil 103 seyir füzesi atıldı. Aralarından 71 füze, Suriye hava savunması tarafından imha edildi.
SURİYE'DEKİ HEDEFLERE SADECE ABD VE İNGİLTERE SALDIRDI
Uçakların nerden havalandığına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak ABD'nin en büyük üslerinin Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunduğu biliniyor. Aralarından biri Kobani yakınlarında, bir diğeri de Haseke'nin kuzeydoğusunda yer alıyor.
ABD, bu üsleri kullanarak YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne silah, mühimmat, ilaç ve diğer yardım sağlıyor. Her iki üs, stratejik uçakları kabul edecek yetenekte.
BOŞA ATILAN YUMRUK
Toplamda saldırı 1.5 saat sürdü ve saat 05.10'da sona erdi. Saldırı kurbanlarına ilişkin henüz bir bilgi yok. Suriye Genelkurmay Başkanlığı, sadece birkaç yaralı olduğunu duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırı boyunca Şam'daki devlet başkanlığı sarayındaydı.
Suriyeliler, tüm bu sistemleri kullanma konusunda gayet başarılı. ABD'nin geçen yıl Şayrat hava üssüne saldırısında Tomahawk füzelerin ancak yarısı hedefe ulaşmıştı. İsrail'in 9 Nisan'da, Palmira yakınlarındaki T-4 hava üssüne fırlattığı 8 adet ‘havadan karaya' füzesinin 5'i imha edilmişti.
Prof. Sergey Sudakov'un görüşüne göre, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki gücü, Esad ordusu ve Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin son yıllarda elde ettiği başarıları sıfırlayabilecek ezici darbeyi indirmek için yetersizdi. Ancak Batı'nın buna ihtiyacı da yok.
Rusya'yla doğrudan çatışmanın sonuçlarını bilen ve ciddi gerilimden uzak durmayı tercih eden Pentagon, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmayacak saldırıda bulunma kararı aldı. Tıpkı, geçtiğimiz yılki ‘sembolik' Şayrat saldırısı gibi.
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