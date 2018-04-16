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    ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki durumu çıkarları doğrultusunda kullanıyor’

    © AA / Kayhan Özer
    Analiz
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına destek vermesini değerlendiren Rus uzman Dolgov, Türkiye’nin Rusya ve ABD arasındaki mevcut durumu kendi çıkarları doğrusunda kullandığını belirtti.

    Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Öğretim üyesi Boris Dolgov, "Türkiye'nin Suriye çatışmasında kendi çıkarlarına sahip olduğu net. Türkiye, Neo Osmanizm politikasını yürütüyor, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan tüm bölgelerde kendi çıkarlarını ilerletiyor" dedi.

    Rusya- İran- Türkiye
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    NATO üyeliğinin, Türkiye'nin politikasına etki eden önemli bir faktör olduğunu dile getiren Dolgov, "Bir NATO üyesi olarak Türkiye ittifakın tüzüğünü yerine getirmek zorunda. Tüzük, ittifakın tüm üyelerini NATO politikasını ve yönetimini desteklemeye zorluyor. NATO yönetimi de elbette ABD'dir" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ'DE ÇIKARLARI VAR'

    "Ankara, Rusya'nın bir yandan ABD'nin de diğer yandan Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığı bu durumdan yararlanıyor" diyen Dolgov, "Türk yönetimi, Türk diplomasisi bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Türkiye, Ortadoğu ve diğer tüm bölgelerde sadece kendi çıkarlarını yürütüyor. Türkiye'nin Körfez ülkelerinde çıkarları var, Katar'da sınırlı da olsa Türk askeri varlığı mevcut. Türkiye'nin Somali'de askeri üs kurma olasılığı yönünde bilgiler var" diye ekledi.

    Rus uzman, "Elbette Türkiye bölgesel lider olan bir ülke, bölgesel güç merkezidir" diye kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşıladı.
    © AA / Murat Kula
    Rus uzmandan Macron'un açıklamasına yorum: Batı, Rus-Türk işbirliğini kıskanıyor
    Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik kendi planlarının olduğunu söyleyen Dolgov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Erdoğan'ın, Avrupa'daki özellikle de Almanya'daki Türk diasporasının Avrupa toplumundaki kilit mevkilerine kendi adamları oturtması gerektiği açıklamasını hatırlıyoruz. Türkiye'nin politikası budur: hegemonizm politikası, kendi çıkarlarını ilerletme politikası."

    'TÜRKİYE AÇIKÇA OLMASA DA BU DURUŞU ONAYLADI'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'la gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, Suriye duruşunu doğruladığını ve ABD öncülüğündeki saldırıyı değerlendirdiğini hatırlatan Dolgov, "Türkiye, bu görüşmede, bunu açıkça ortaya koymasa da bu duruşu onayladı" dedi.

    Diğer yandan Rusya Bilimler Akademisi'nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevski, Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusundaki işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Aramızdaki ilişkileri, gerilimi azaltma bölgeleri ile Suriye genelindeki ateşkese destek politikasını sürdürmesine ve tarafları müzakere masasına oturtmaya yardımcı olacak şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Rus politikasını özü bu. Halihazırda Türkler bu yaklaşımı onaylıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği konusunda İran ve Rusya'ya katılıyor".

    Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
    © AP Photo / Luca Bruno
    Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı
    'RUSYA DİKKATLİ DAVRANIYOR'

    Rusya'nın Türk yetkililerin açıklamalarına tepkisini de değerlendiren Nadein-Rayevski, "Rusya, Türkiye'ye yönelik çok dikkatli hareket ediyor. Türkler, bu gelişmelere kendi anlayışı açısından yaklaşıyor" dedi.

    Rus uzman, "Amerikalılar Suriye'den gitme niyetinde değil ve yerel militanlarla, PYD ve YPG ile işbirliği politikasına devam edecekler" diye kaydetti.

    Etiketler:
    NATO, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, ABD, Rusya
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