‘Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki durumu çıkarları doğrultusunda kullanıyor’

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nden Öğretim üyesi Boris Dolgov, "Türkiye'nin Suriye çatışmasında kendi çıkarlarına sahip olduğu net. Türkiye, Neo Osmanizm politikasını yürütüyor, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan tüm bölgelerde kendi çıkarlarını ilerletiyor" dedi.

NATO üyeliğinin, Türkiye'nin politikasına etki eden önemli bir faktör olduğunu dile getiren Dolgov, "Bir NATO üyesi olarak Türkiye ittifakın tüzüğünü yerine getirmek zorunda. Tüzük, ittifakın tüm üyelerini NATO politikasını ve yönetimini desteklemeye zorluyor. NATO yönetimi de elbette ABD'dir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ'DE ÇIKARLARI VAR'

"Ankara, Rusya'nın bir yandan ABD'nin de diğer yandan Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığı bu durumdan yararlanıyor" diyen Dolgov, "Türk yönetimi, Türk diplomasisi bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Türkiye, Ortadoğu ve diğer tüm bölgelerde sadece kendi çıkarlarını yürütüyor. Türkiye'nin Körfez ülkelerinde çıkarları var, Katar'da sınırlı da olsa Türk askeri varlığı mevcut. Türkiye'nin Somali'de askeri üs kurma olasılığı yönünde bilgiler var" diye ekledi.

Rus uzman, "Elbette Türkiye bölgesel lider olan bir ülke, bölgesel güç merkezidir" diye kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik kendi planlarının olduğunu söyleyen Dolgov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Erdoğan'ın, Avrupa'daki özellikle de Almanya'daki Türk diasporasının Avrupa toplumundaki kilit mevkilerine kendi adamları oturtması gerektiği açıklamasını hatırlıyoruz. Türkiye'nin politikası budur: hegemonizm politikası, kendi çıkarlarını ilerletme politikası."

'TÜRKİYE AÇIKÇA OLMASA DA BU DURUŞU ONAYLADI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'la gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, Suriye duruşunu doğruladığını ve ABD öncülüğündeki saldırıyı değerlendirdiğini hatırlatan Dolgov, "Türkiye, bu görüşmede, bunu açıkça ortaya koymasa da bu duruşu onayladı" dedi.

Diğer yandan Rusya Bilimler Akademisi'nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevski, Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusundaki işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Aramızdaki ilişkileri, gerilimi azaltma bölgeleri ile Suriye genelindeki ateşkese destek politikasını sürdürmesine ve tarafları müzakere masasına oturtmaya yardımcı olacak şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Rus politikasını özü bu. Halihazırda Türkler bu yaklaşımı onaylıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği konusunda İran ve Rusya'ya katılıyor".

© AP Photo / Luca Bruno Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı

Rusya'nın Türk yetkililerin açıklamalarına tepkisini de değerlendiren Nadein-Rayevski, "Rusya, Türkiye'ye yönelik çok dikkatli hareket ediyor. Türkler, bu gelişmelere kendi anlayışı açısından yaklaşıyor" dedi.

Rus uzman, "Amerikalılar Suriye'den gitme niyetinde değil ve yerel militanlarla, PYD ve YPG ile işbirliği politikasına devam edecekler" diye kaydetti.