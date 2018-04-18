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    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Rus askeri uzman: ABD’den Türkiye’ye ‘zehirli ortaklık’ teklifi

    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Analiz
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    Rus askeri uzman Korotçenko, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ziyaretinin sonuçlarını değerlendirdi ve örgüt liderlerinin belirlediği olası hedeflerle ilgili yorumlarda bulundu.

    Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in geçen gün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin koalisyon güçlerinin Suriye'ye düzenlediği saldırının hemen sonrasında yapıldığına dikkat çekti.

    'ZİYARETİN AMACI TÜRKİYE'YE BASKI YAPMAKTI'

    Ziyaretin başlıca amacının aslında S-400'lerle ilgili anlaşmayı feshettirmek ya da belirsiz bir süre için askıya aldırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk yönetimine baskı yapmaya çalışmak olduğunu, hem ABD'nin, hem de NATO'nun bugünkü politikasının bunu hedeflediğini söyleyen Korotçenko, sözlerine şöyle devam etti:

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Stoltenberg: Suriye operasyonu Rusya, Esad ve İran'a açık mesajdı, Türkiye'nin desteği memnuniyet verici
    "Ankara'ya, bu kontratı uygulamaktan vazgeçirmek için yapılan baskının giderek arttığını görüyoruz. Elbette ki başka konular da görüşülmüş olabilir, fakat en önemlisi Rusya ile S-400 anlaşmasının feshedilmesi için bir gerekçe önermek. Zira bu anlaşma, Lockheed Martin ve Raytheon gibi Amerikan üreticilerinin zarar gördüğü dikkate alındığında finansal açıdan ABD için kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil. ABD söz konusu anlaşmayı Washington'un prestijine bir darbe olduğu için hem politik, hem de diğer ülkeleri etkileme bakımından da kabul edemez, çünkü Rus hava savunma sistemlerinin en güçlü NATO ülkelerinden biri olan Türkiye tarafından satın alınması gerçeği, elbette ki Rus savunma kompleksinin imajına katkı sunuyor. Çünkü Erdoğan, dünya pazarında olan en iyisini seçiyor. O, Türk semalarının anahtarların cebinde bulunmasını sağlayan Rus sistemlerini seçiyor ve şu ya da bu çatışmaları, sadece onun egemen kararı belirleyecek.

    Bu baskı politikasının, ulusal güvenlik gerekçelerine dayanarak Türkiye için etkili olmayacağını zannediyorum. Sonuçta düğmenin Washington'un elinde olmaktansa kendi cebinde bulunması çok daha güvenli."

    Bekir Bozdağ
    © AA /
    Bozdağ: Suriye'ye saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı
    'İNCİRLİK İZNİ ÇIKMAMIŞ OLABİLİR'

    Daha önce Türk yönetiminin Stoltenberg'le ABD ve müttefiklerinin Suriye'de başlatabileceği bir operasyon durumunda İncirlik Üssü'nün kullanılmasını görüşmeye niyetli olduğunu açıklandığına, fakat operasyonun Stoltenberg'in ziyareti öncesinde yapıldığına dikkat çeken Korotçenko, Ankara'nın ABD'ye İncirlik'i kullanmaya izin vermemiş olabileceğini belirtti.

    'RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ MEVCUT'

    Rus uzman, "Türkiye Suriye'deki çözüm sürecinin kilit katılımcılarından biri. Amerika saldırıları Türk üslerini kullanmadan da düzenleyebilir. Türkiye, tek bir şey için gerekliydi, bu maceranın içine çekilmek için. Ancak, altını çiziyorum, Suriye'de hem gerilimi azaltma bölgeleri, hem de silahlı çatışmalar ile ilgili çözüm mekanizmaları konusunda Rusya ile Türkiye arasında tam bir görüş birliği mevcut. Görünen o ki Türk yönetimi, İncirlik'in Suriye'ye karşı saldırılar için üs olarak kullanma olasılığını akla uygun bir şekilde devre dışı bıraktı" diye konuştu ve şöyle devam etti:

    'TÜRKİYE KENDİNE YETERLİ BİR ÜLKE'

    "Türkiye, kendi jeopolitik etki alanı bulunan, kendine yeterli olan bir ülke. Türkiye'ye saygı duyulmalı. Erdoğan Türkiye'nin ulusal çıkarlarını uygulamaya geçiriyor. Aldığı kararları ilk sırada Türk ulusal çıkarlarının açısından değerlendiriyor. Bugün Rusya'dan S-400'lerin satın alınması, Rusya ile ekonomi ve sanayi alanındaki ortaklığın etkinleştirilmesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı, Türk ulusal çıkarlarına uygun olan şeyler."

    Fethullah Gülen
    © AP Photo / Chris Post
    Selvi: Bir de bakmışsınız ki MİT, Gülen'i Türkiye'ye getirmiş
    GÜLEN'İ TUTMALARININ NEDENİ…

    Korotçenko, "ABD çıkarlarına uygun bir takım konuları çözmek mi? Türkiye bunu neden yapsın ki? Önce Fetullah Gülen'i iade etsinler. O (Gülen), ABD'nin Türkiye'ye her zaman ateş edebileceği bir silah. Türkiye bunu çok iyi anlıyor. ABD Türkiye'ye zehirli bir ortaklık teklif ediyor. Türkiye'nin ulusal çıkarları, ABD tarafından hiçbir zaman dikkate alınması gereken bir faktör olarak değerlendirilmeyecek. Gülen'i tutuyorlar. Dolayısıyla, onun uygun bir zamanda Türkiye'nin sırtına saplamaya hazır olduğu hançer her zaman onların elinde" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    NATO, Fethullah Gülen, Vladimir Putin, Donald Trump, Jens Stoltenberg, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Rusya, ABD, Türkiye
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