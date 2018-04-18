Uzmanlar, Erdoğan'ın neden erken seçim yapmak istediğini yorumladı

Sputnik’e konuşan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de elde edilen başarılar bağlamında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini en yakın zamanda yapmak için acele ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağı açıklamasını değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi'nden Uluslararası Ekonomi ve İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevski, Sputnik'e açıklamasında, Afrin'de elde edilen zaferin halkın gözünde Türk liderine puan kazandırdığını belirterek, "En iyisi seçimi tam zamanında, popülerliği zirvedeyken yapmak. Rusya ve ABD'ye yönelik sergilediği sert duruş da bundan kaynaklanıyor. ABD'yle, askerlerinin Menbiç'ten çekilmesi için tartışıyorlar, inatla ABD'nin ve YPG'nin bu bölgeden çıkmasını talep ediyorlar" dedi.

'SEÇİM KONUSU UZARSA OTORİTESİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR'

Seçimlerin tam da şimdi yapılmasının Erdoğan'ın işine yarayacağını belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

© AP Photo / Hussein Malla Erken seçimin OHAL'de yapılmasına onay

"Erdoğan, seçim konusunun uzatılması durumunda seçmenler arasındaki otoriteyi kaybedebileceğinden korkuyor. Bu yüzden bu anı iyi kullanmak gerekiyor. Seçimlerden zaferle çıkması, önceden belirlediği hedefleri pekiştirme fırsatını verecek. Bu hedefler, başkanlık gücünün artırılması, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş ve başkanın yetkilerinin artırılması. Erken seçim isteği de buradan kaynaklanıyor."

'SEÇMENLER SURİYE'DEKİ HAREKATTAN ÇOK EKONOMİYLE İLGİLENİYOR'

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina da Erdoğan'ın erken seçim kararını verdiğinde Suriye'deki olayları dikkate aldığını belirterek, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

© AA / Abdulhamit Topal YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim hazırlıklarına başladık

"Mesele şu ki TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki ilerleyişi, Erdoğan ve yandaşlarının beklediği gibi, kişisel ve parti popülerliğinde büyük artışa neden olmalıydı. Ancak son araştırmalar, ani artışın olmadığını gösterdi. Seçmenlerin eğilimini, Suriye'deki harekattan çok ekonomik kalkınma sorunları, ifade özgürlüğü ve diğer iç faktörler etkiliyor. Bu bağlamda Erdoğan'ın popülaritesi biraz azalmakta. Tüm olası risklerin farkında olan Erdoğan, demiri tavındayken dövmeye ve henüz oy alabilecekken erken seçime gitmeye karar verdi."