Türkiye, Batı’nın baskısı yüzünden S-400’den vazgeçer mi?

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Rusya Ortadoğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Başkanı Vladimir Avatkov, "Türkiye ve ABD arasında oldukça uzun zaman önce meydana gelen mesafe açılıyor. Türkiye giderek daha bağımsız ülke haline geliyor. Bu da yanında bazı riskleri getiriyor ama diğer yandan Rusya'nın çok kutuplu dünya fikrine yardımcı oluyor" dedi.

© AA / Kayhan Özer ‘Türkiye, Rusya ve ABD arasındaki durumu çıkarları doğrultusunda kullanıyor’

Avatkov, "Türkiye'nin, Suriye konusunda dahil Rusya'ya yönelik tüm eylemleri ABD tarafından, izin veremeyecekleri eylemler olarak değerlendiriliyor. Bu, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini alma niyetini de ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HER DURUMDA DİYALOGDAN YANA'

Türkiye'nin baştan beri Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını hatırlatan Avatkov, "S-400 anlaşması imzalandığında, Rus savunma şirketi Rosoboroneksport'un ABD'nin yaptırım listesinde yer alması Türkiye'yi korkutmadı. (Eski Rus casus Sergey) Skripal'in zehirlenmesi olayından sonra İngilizler doğrudan Türkiye'ye Rus diplomatları sınır dışı etmesini teklif etti ama Türkiye baskı aracı olarak yaptırımlara karşı çıktı. Türkiye diyalogdan yana" yorumunda bulundu.

'TÜRK TOPRAKLARI SALDIRIDA KULLANILMADI'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırı konusunda da Batı ile Rusya arasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları açıklamasını da değerlendiren Avatkov, "Türkiye, Suriye'ye saldırıya destek verdi ama saldırının gerçekleştirilmesi için topraklarını kullandırtmadı. Bu, ABD'li siyasilerin Türkiye'ye karşı öfkelenmesinde de kendi rolünü oynadı" dedi.

Ankara ve Washington arasındaki yüksek gerilimin daha önce Irak işgali öncesinde yaşandığını, Türkiye'nin ABD askerlerinin topraklarında konuşlanmasına izin vermediğini hatırlatan Moskova Devlet Üniversitesi ABD Araştırmaları Fonu Direktörü Yuriy Rogulyov, RT'ye açıklamasında, "Türkiye'nin partnerleriyle oldukça karmaşık ilişkilere girmesi bir ilk değil. Ankara'ya olası baskıyı küçümsemek istemiyorum ama ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık derecesini abartmamak da gerekir" ifadelerini kullandı.