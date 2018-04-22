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    Altın

    Rus uzman: Amerikalılara olan inanç tükendiği için altınlar geri çekiliyor

    © REUTERS / Umit Bektas
    Analiz
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    Merkez Bankası’nın (TCMB) ABD Merkez Bankası nezdinde kendi mülkiyetinde olan altınların tamamını Türkiye'ye getirdiği haberiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rus analist Dmitriy Golubovskiy, diğer birçok ülkenin de aynı şekilde hareket ettiğini hatırlattı.

    Altın
    © Sputnik / Oleg Lastochkin
    220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi
    Kalita Finans grubu analistlerinden Dmitriy Golubovskiy, Sputnik'e verdiği mülakatta Türkiye'nin yanı sıra diğer pek çok ülkenin de ABD Merkez Bankası (FED) nezdindeki altınlarını geri çektiğini vurguladı.

    Golubovskiy, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülke bunu yapıyor. Amerikalılara olan inancını yitirdikleri için tüm altınları geri topluyor. Bunun birçok nedeni var. Nedenlerden biri, Amerikalıların diğer ülkelere ait altınları ya leasing (finansal kiralama) usulüyle kiraladığı, ya da tümüyle sattığı yönünde birçok haberin birikmiş olması. FED bu konuda bildiğim kadarıyla on yıllardır teftiş edilmedi. Örneğin Almanlar altınlarını geri alırken, medyadaki haberlere inanacak olursak, kendilerine bir zamanlar teslim ettikleri altın külçeleri değil, farklı külçeler verildi. Bu elbette düşündürücü. FED'in aslında altın bakımından kasa açığı olduğuna, yani duyurulan ve gerçek stokların eşleşmediğine dair şüpheler artırıyor" diye konuştu.

    'AKILLI LİDERLER ALTINLARINI GERİ ALIYOR'

    Şimdiki durumda devletlerin değerli maden rezervlerini büyütmesinin mantıklı bir çözüm olduğuna dikkat çeken Golubovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Rusya Merkez Bankası'nın kendi üreticilerimizden altın satın alarak sürekli altın rezervlerini büyütmesini tamamen destekliyorum. Eğer ticari savaşlar şimdiki gibi herkesi olumsuz etkileyerek ileride de devam ederse, altının uluslararası hesaplaşma aracı olarak geri dönmesi ihtimali dışlanamaz. Şu anda durum çok ciddi, büyük bir kavga var. Şİmdi izlediklerimiz, 30'lu yılların (1929-1939 döneminde yaşanan Büyük Buhran) bir tekrarı. Böyle bir tekrarın zamanı geldi, çünkü o kabusu anımsayan herkes artık öldü. Yeni budalalarsa bunu tekrar yapabilir, gelişmeler de bu yönde, dolayısıyla akıllı liderler ABD'den tüm altınlarını geri alıyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan her şeyi kesinlikle doğru yapıyor."

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    Etiketler:
    Altın, ABD Merkez Bankası (Fed), Dmitriy Golubovskiy, Türkiye, ABD
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