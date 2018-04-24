Kayıt
21:37 24 Nisan 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 25°C
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan AKP Denizli

    Erdoğan niçin Türk halkını seçim sandığına çağırıyor?

    © AA / Kayhan Özer
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 93

    Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan, Sputnik için kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çağrısıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi ve erken seçimin Türkiye’ye ne gibi etkileri olacağı konusunda tahminlerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran'da yapılacak
    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın 24 Haziran’da Türkiye ‘de ‘yeni dönem başlayacağı’ konusundaki açıklamalarını ‘kesinlikle doğru’ olarak değerlendiren Mirzayan, yeni dönemde Türkiye’nin tüm Ortadoğu’nun liderliğine doğru ilerlemesi sürecinde önümüzdeki 10 yıllık dönem boyunca yine Erdoğan’ın yönetiminde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

    Mirzayan, sözlerine şöyle devam etti:

    Muhalefet aceleci davranmaya karşı çıkıyor, zira daha 1.5 yıl çalışır bir kontrol ve denge sistemi olan çok partili devlet koşullarında kalmak istiyor. Bu nedenle Erdoğan karşıtları, kararının motiflerini gözden düşürmeye çalışıyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçimin Türk yönetiminin ‘eksikliğinin’ bir kanıtı olduğunu belirtmişti. Fakat aslına bakılırsa durum böyle değil. Ekonomik durum oldukça iyi, pazar artış gösteriyor, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüyor.

    'ERDOĞAN, ÜLKENİN EN POPÜLER POLİTİKACISI OLARAK KALMAYA DEVAM EDİYOR'

    Dış politikada da işler oldukça iyi, Türkiye ABD ile zıtlaşmada galip geliyor, Iraklı Kürtlerin bağımsızlıklarına izin vermedi ve Suriye’nin Afrin bölgesini PYD’den temizledi. Dolayısıyla Erdoğan ülkenin en popüler politikacısı olarak kalmaya devam ediyor. Aslında tam da bu başarılar, erken seçimlerin asıl nedeni.

    'HDP ZAYIFLATILMIŞ DURUMDA'

    Buna ek olarak rakiplerin kondisyonu şu anda çok iyi değil. Mesele, Türkiye’de ohal durumunun en az birkaç ay daha devam edecek olası da değil, mesele, partilerin kendisinde. Örneğin HDP’liler, destekçilerine yapılan toplu gözaltılar ve komşu Suriye'deki olaylara bağlı olarak Kürt hareketine gölge düşmesiyle zayıflatılmış durumda.

    'CHP'NİN HALA CUMHURBAŞKANI ADAYI YOK'

    CHP’ninse hala Cumhurbaşkanı adayı bulunmuyor. Cumhuriyetçilerin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha geçen yıl aday olmayacağını açıklamıştı. Elbette ki şimdi durumu yeniden değerlendirebilir, fakat partinin kendi içinde yeni bir eleme kaçınılmaz ve bu durumun parti birline herhangi bir katkısı olmaz.

    'İYİ PARTİ AK PARTİ İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT OLABİLİR'

    CHP
    © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
    CHP: Demokrasinin kazanması için 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı
    Türkiye arenasında yeni aktör olan İYİ Parti’nin parlamento seçimlerinde Erdoğan’ın Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) için ciddi bir tehdit olabileceğini ileri süren Mirzayan, “Her ikisinin de platformu aynı, tutuculukla İslamcılık karışımı, yani onlar ideolojik değil, kişisel cephede seçmenlerin oyları için yarışır ve öyle bir mücadelede seçmenlerin bir kısmı, iktidar değişimi arzusuna istinaden karar verebilir. Bu kitle azınlık olsa da AK Parti’nin seçmenlerinden büyük bir kitleyi kendi tarafına çekebilir. Şimdi İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olabilir, fakat bu konuda, ABD ve AB de ek çaba sarf etmedikçe pek şansı olmaz” dedi ve şöyle devam etti:

    'ABD VE AB İÇİN ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE KABUL EDİLEMEZ'

    Batının geneli şüphesiz Türk yönetiminin aceleciliğinden memnun değil. AB ve ABD için Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye kesinlikle kabul edilemez. Erdoğan’ı darbeyle indiremeyip, baskı ve yaptırımlarla baş eğdirmeyip, seçimlerle onu ortadan kaldırmaya karar verdi ve mevcut Başbakanın muhaliflerini, aynı İYİ Parti'yi ortaya çıkarmaya başladı.

    'BATI, TÜM MUHALEFETİ AKŞENER ETRAFINDA TOPLANMAYA ÇAĞIRIYOR'

    Fakat partinin gelişimi için zaman gerekli, Erdoğan ise onları bu zamandan yoksun bıraktı. Bu nedenle Batı, tüm muhalefeti en azından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in etrafında toplanmaya çağırıyor. Sorun şu ki, Sayın Akşener’e uluslararası desteğin Erdoğan’a (S-400’ler için uygulanan yaptırımlar ile) yapılan baskıyla bir araya getirilmesi, resmi Türk propagandasının Erdoğan’ın rakibini Türkiye düşmanlarının bir maşası, bir hain olarak göstermesine yol açabilecek.

    'RUSYA ERDOĞAN'I ÖNGÖRÜLEBİLİR ORTAK OLARAK DEĞERLENDİRİYOR'

    Rusya- İran- Türkiye
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Putin, Erdoğan ve Ruhani: Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlıyız
    Moskova’nın tutumuna da değinen Doçent Mirzayan, “Bir taraftan Rusya, Erdoğan’ı öngörülebilir ortak olarak değerlendiriyor ve onunla çalışmalarına devam etmek istiyor. Bu öngörülebilirliğin, Erdoğan’ın seçimleri kazanıp, yeni başkanlık yetkilerine sahip olduğu zaman artacağı ortada. Erdoğan ayrıca Türk seçmenlerine popülizme de o kadar zaman harcaması da gerekmeyecek, dolayısıyla Moskova ve Ankara hem Afrin, hem de Suriye’nin savaş sonrasındaki akıbeti gibi konularda çok daha kolay anlaşabilecek."

    Mirzayan şöyle devam etti:

    'RUSYA ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASININ TEMELİNDEKİ İSLAMCILIK-MİLLİYETÇİLİK KARIŞIMINDAN ENDİŞE DUYMUYOR OLAMAZ'

    Diğer yandan Rusya, Erdoğan’ın dış politikasının temeline yerleştirdiği İslamcılık ve milliyetçilik karışımından endişe duymuyor olamaz. Bazı Rus jeopolitik teorisyenleri, bunun Avrasya projesinin bir Türkiye alternatifi olduğunu ve Ankara'nın Avrasya Birliği'ne çekilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Ancak Türk projesi, Ankara'nın Türkçülük dünyasında mutlak lider olmasını öngörüyor ve bu dünya sadece devletleri değil, aynı zamanda devletlerin Müslüman nüfuslu kısımlarını da içeriyor. Örneğin Rusya (Kırım, Tataristan, Başkortostan, Kuzey Kafkasya). Rusya'nın, bu konudaki kırmızı çizgilerini çizmenin dışında farklı seçeneği bulunmuyor.

    Mirzayan, aynı zamanda Moskova ve Ankara'nın yüzyıllardır devletlerarası ilişkilerle bağlandığını ve süreç içerisinde daha büyük sorunların da ortaya çıktıp, çözüldüğünü hatırlamakta fayda olduğunu da sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Erken seçim öncesi: Ekonomiye mini paket geliyor
    Şimşek: Erken seçim kararı ekonomi açısından olumlu
    Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    Etiketler:
    Erken seçim, Rusya-Türkiye ilişkileri, İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti, Gevorg Mirzayan, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Cerrahpaşa Tıp'ta Bölünmeprotestosu
    İstanbul Üniversitesi'nde 'bölünme' protestosu: 'Bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız'
    Karikatür
    'Pentagon, Türkiye’yi vazgeçirmek için S-400'lere gölge düşürmeye çalışıyor'
    İnfografik
    Rusya'ya karşı NATO: Kimin silahları daha güçlü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam