İran: Arap ülkelerinin Suriye'ye asker göndermesi, Türkiye'yle cepheleşmeye yol açabilir

Al Jazeera televizyonuna demeç veren Rezai, "Suriye'nin kuzeyinde Arap askerlerinin varlığı, Türkiye'yle tehlikeli bir cepheleşme ortaya çıkarabilir. ABD'nin Suriye'ye Arap ülkeleri askerlerini gönderme planı hatalı" dedi.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de önceki gün "Katar, ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın, söz konusu basın toplantısında "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının parasını vermesi ve oraya kendi askerlerini göndermesi gerekir. Bunun da ABD Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne sağladığı korumayı iptal etmeden önce olması gerekiyor" dediğini aktaran Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, rejim bir haftadan az sürede düşecekti" ifadelerini kullanmıştı.