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    Lübnan askeri - Suriye sınırı

    İran: Arap ülkelerinin Suriye'ye asker göndermesi, Türkiye'yle cepheleşmeye yol açabilir

    © AFP 2018 / PATRICK BAZ
    Analiz
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    İran Alınan Kararların Uygunluğu Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai, Arap ülkelerinin Suriye'nin kuzeyine asker göndermesi halinde Türkiye ile cepheleşme riski doğacağını söyledi.

    Al Jazeera televizyonuna demeç veren Rezai, "Suriye'nin kuzeyinde Arap askerlerinin varlığı, Türkiye'yle tehlikeli bir cepheleşme ortaya çıkarabilir. ABD'nin Suriye'ye Arap ülkeleri askerlerini gönderme planı hatalı" dedi.

    Suudi Arabistan'da Türkiye dahil 20 ülkenin kara-hava-deniz kuvvetlerinin katılımıyla Kuzey Yıldırımı tatbikatı, 10 Mart 2016.
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek
    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de önceki gün "Katar, ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump'ın, söz konusu basın toplantısında "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının parasını vermesi ve oraya kendi askerlerini göndermesi gerekir. Bunun da ABD Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne sağladığı korumayı iptal etmeden önce olması gerekiyor" dediğini aktaran Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, rejim bir haftadan az sürede düşecekti" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Wall Street Journal, Adil el Cübeyr, Donald Trump, Katar, Mısır, İran, Suriye, Türkiye
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