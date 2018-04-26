İran: Arap ülkelerinin Suriye'ye asker göndermesi, Türkiye'yle cepheleşmeye yol açabilir

Al Jazeera televizyonuna demeç veren Rezai, "Suriye'nin kuzeyinde Arap askerlerinin varlığı, Türkiye'yle tehlikeli bir cepheleşme ortaya çıkarabilir. ABD'nin Suriye'ye Arap ülkeleri askerlerini gönderme planı hatalı" dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de önceki gün "Katar, ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın, söz konusu basın toplantısında "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının parasını vermesi ve oraya kendi askerlerini göndermesi gerekir. Bunun da ABD Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne sağladığı korumayı iptal etmeden önce olması gerekiyor" dediğini aktaran Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, rejim bir haftadan az sürede düşecekti" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)